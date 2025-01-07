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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠預告大罷免時代到來　綠議員曝4意義喊支持：這正是更大的民主

▲▼國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘。（合成圖／資料照）

▲國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日揚言「雙罷」，不只罷免立法院長韓國瑜，連國民黨41席區域立委都要罷免；而國民黨立委賴士葆今（7日）指出黨團也決議將以罷制罷，罷免38席區域綠委。對此，民進黨台中市議員黃守達指出4點罷免意義，不僅可以解決當前朝野問題，更是充滿正當性、憲政高度、民主精神的策略。他強調，自己12月25日就曾對黨內給出罷免建議，面對僵局，必須動起來，這正是所謂「更大的民主」，自己支持民進黨投入「全面罷免」。

黃守達表示，柯建銘拋出雙罷提議後，國民黨團隨即宣布，也要投入罷免反制民進黨，乍看之下或許荒唐，但大罷免時代的到來並不是壞事，畢竟全面罷免，就是把是否解散國會的交給人民來決定。

黃守達表示，全面罷免，就是對國民黨的不信任投票，12月25日民進黨中執會，自己在會議中曾發言建議，面對當前國民黨強佔立法院的憲政僵局，民進黨必須動起來，而此時此刻，全面罷免就是值得大步邁進的方向。

接著，黃守達指出，全面罷免，是針對國民黨所有區域立委發動罷免。這有幾點意義。第一「這是可以解決問題的策略」，現在立法院民進黨有51席、國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，但事實上只有民進黨與泛國民黨兩股勢力。

黃守達說，泛國民黨作為多數，明明不信任當前政府，卻不願意倒閣，反而仗恃國會多數癱瘓政府，形成憲政僵局。要解決僵局，那就要減少泛國民黨席次，而目前的策略就只剩下罷免，只要罷免6席國民黨立委，就可以翻轉局勢；如果考慮到正副立法院院長皆為國民黨、民眾黨騎牆包牌的投機性格，甚至還不必罷免到6席。

黃守達再指，第二「這是充滿正當性的策略」。全面罷免不是或不只是針對特定立委，而是針對國民黨，從去年五月開始的國會濫權法案開始，整個國民黨已經徹底暴走，《立法院職權行使法》涉及濫權被宣告違憲，接下來的《憲法訴訟法》與《選舉罷免法》一個是報復大法官一個是逃避民主課責，而《財政收支劃分法》更是以削弱中央政府效能為目的，後續還有很多爭議法案即將闖關。

黃守達再說，任何人都知道這是傅崐萁的謀略，但目前為止，所有國民黨立委都選擇配合傅崐萁的指揮；以此為前提，全面罷免就是對於國民黨的不信任投票。

黃守達提到，第三「這是具憲政高度的策略」。按照典型總統制的原理，某種程度的憲政僵局反而是節制政府權力的方法，既然朝小野大是人民的選擇，那就等到下次選舉再交由人民決定，但台灣不是典型總統制，憲法要求政府時時回應民意，行政院必須向總統與國會雙重負責，而總統與國會都得受直接民權監督，一旦發生總統與國會僵持不下的局面，直接民權就有發動必要，現在的台灣，確實來到了這個局面。

黃守達直言，第四「這是合乎民主精神的策略」，民進黨可以參與罷免國民黨立委，同理，國民黨也可以，但政黨參與終究只是參與，罷免與否終究還是取決於人民。

最後，黃守達強調，全面罷免不是意氣用事也並非一廂情願，而是嚴肅的政治決斷。它應該是共同體的自我修正，不應該淪為個別選區的利益計算，民進黨投入全面罷免的意義，就是把裁奪是非對錯的權柄，交還給公民社會，這正是所謂「更大的民主」，自己支持民進黨投入「全面罷免」。

▼民進黨台中市議員黃守達。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨市議員黃守達。（圖／記者林敬旻攝）

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