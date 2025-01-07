白米「混老鼠藥」釀全家3人亡！　去年2幼子也被下毒致死

▲巴西有一家人吃到混入老鼠藥的白飯，導致3人死亡。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

巴西跨年夜才發生全家吃蛋糕中毒，造成3人死亡的事件，沒想到卻又再次傳出類似悲劇，有一家人吃到混入老鼠藥的白飯，導致3人死亡，年紀最小僅1歲，目前警方正朝謀殺方向進行調查。

根據《太陽報》報導，巴西年僅1歲的伊格諾（Igno Davi da Silva）、3歲的勞安妮（Lauane da Silva），還有18歲的馬諾爾（Manoel）吃下混有老鼠藥的白飯後死亡，而伊格諾和勞安妮的母親瑪麗亞（Francisca Maria），目前和另一名4歲的孩子仍在加護病房進行治療。

警方在家中剩餘的米飯中發現了一種用於殺死老鼠和其他害蟲的致命農藥，「我們認為，這是有人故意將這種物質加入他們的食物，我們將啟動謀殺調查，排除自然或意外死亡的可能性。」

此外，警方也未排除是家族成員作案的可能性。馬諾的母親表示，她相信是有人帶著犯罪意圖闖入家中，故意在食物中投毒。

事實上，這已是該家庭過去一年以來第2次遭遇中毒致死事件。目前仍在加護病房的瑪麗亞前兩個月才痛失兩名年僅8歲和7歲的孩子，當時52歲的鄰居席爾瓦（Lucelia Maria da Conceicao Silva）被指控將摻有殺蟲劑的堅果給了這兩名孩子，因為孩子常常亂摘她的水果。

目前席爾瓦被控雙重謀殺，目前正在監獄內等待審判；調查人員表示，現階段尚未將去年的案件與此次新案聯繫起來。