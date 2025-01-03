婦人買中藥材煲湯祛濕…竟「中毒身亡」　老闆嚇：賣錯草了

▲婦人買藥材回家料理。（示意圖／unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東肇慶一名婦人近日想煲湯祛濕，於是到中藥行買「海風藤」回家料理，怎料喝完後，突然胸痛，甚至昏迷不醒，被家人緊急送往醫院。醫生診斷，患者是「斷腸草中毒」，最終婦人不治身亡。

據《極目新聞》報導，家屬表示，母親平常身體都很健康，有點腰骨痛，其他沒有什麼毛病，因誤食斷腸草才過世，「之前有一對夫婦也在同店家買了『海風藤』後，中毒住院，有被搶救回來，但店家並未改善，也未公布此事，導致母親誤食死亡。」

該對夫婦也證實此事，「當時中毒後，被送醫洗胃、催吐，轉院至廣州的重症監護室才被搶救回來。」

▲斷腸草。（圖／翻攝自微博）

當地市監局表示，已與相關部門組成調查小組，正在對此事進行調查，「經查，涉事店家誤將斷腸草，當成『海風藤』來銷售，目前老闆也坦承疏失，並被警方拘留。」

家屬提出要求，對涉事老闆依法處理，並賠償相應損失，目前仍在等待相關部門出具相關調查結論。

公開資料顯示，斷腸草毒性強、發病急、致死率高，其根莖與常用藥材「海風藤」、「五指毛桃」、「金銀花」、「黃花倒水蓮」等十分相似，極易被誤認誤用，斷腸草的根、莖、葉都含有「鉤吻生物鹼」，且根皮中的含量最高，這種生物鹼屬於神經毒，一旦進入人體，會對神經系統造成嚴重傷害。