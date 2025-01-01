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泳池邊穿比基尼日光浴　女下秒遭「神秘子彈」擊頭！傻眼過程曝

▲▼達西瓦在泳池邊做日光浴時，突遭「子彈」擊中頭部。（圖／翻攝自X）

▲穿著比基尼在泳池邊做日光浴的德西瓦突遭「子彈」擊中頭部。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名女子2024年12月29日在泳池邊曬日光浴時，頭部意外遭一枚疑似為「子彈」的小金屬物體擊中。幸運的是，女子傷勢輕微，僅接受治療後便已出院，而警方目前正對此事展開調查。

綜合外媒報導，事發當時，58歲的達西瓦（Rosangela da Silva）正在里約熱內盧一座公寓泳池旁的椅子上享受日光浴，不料一枚「子彈」突然擊中她的頭部，並從額頭上彈開。達西瓦被「子彈」狠擊後，一臉困惑地坐起身，一面用手輕撫額頭，一面環顧四周查看情況。然而，泳池周圍當時空無一人，令達西瓦百思不得其解。

報導稱，達西瓦隨後被送往附近醫院接受治療，並進行了電腦斷層掃描檢查，結果顯示她的身體狀況良好，並在數小時後出院返家。幸運的是，這起意外並未造成嚴重傷害。目前，警方已介入調查此事，試圖確認這枚金屬物體的來源，以及進入泳池區域的原因。

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