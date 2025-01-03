跨年完吃魚大餐「全家9人中毒」　17歲男與1歲男嬰死亡5人搶救中

▲當地警方正在調查食物中毒事件。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一戶人家跨年後聚餐傳出嚴重食物中毒事件，造成一名1歲嬰兒與17歲少年馬諾埃爾(Manoel da Silva)死亡，另外5名家人也性命垂危，正在醫院接受治療中。

事件發生在巴西東北部皮奧伊州巴納伊巴(Parnaiba)，這戶人家1日聚餐時吃了跨年夜別人送的魚後，全家多人出現身體不適症狀被緊急送醫，然而17歲少年馬諾埃爾在送醫途中身亡。

警方表示，這戶人家一共9人因為身體不適送醫，除了馬諾埃爾在送醫途中死亡，2日又傳出1歲男嬰伊格諾(Igno da Silva)也不治身亡，2人治療後出院，目前仍有5人仍在搶救中，這5人分別是3名兒童與2名成人。

一名親戚告訴警方，他們吃下的食物是當地慈善組織跨年夜贈送的愛心食物籃，他們只吃了籃子中的魚，搭配的米飯則是前一天晚餐剩下的再重新加熱。慈善組織表示，他們每年都會在當地提供許多愛心食物籃，其中包含漁會捐贈約30公斤的魚，只有這戶人家傳出身體不適事件。

警方調查發現，這不是這個家庭第一次傳出類似事件，其中一名正在醫院治療的女子弗朗西絲卡(Francisca Maria da Silva)，她的2名兒子，8歲男童尤利西斯(Ulisses Gabriel)與7歲男童若昂(João Miguel)，去年8月也死於食用有毒腰果事件，2名男童死亡後，52歲鄰居盧西莉亞(Lucelia Maria da Conceicao Silva)被控謀殺罪，案件正在調查中。