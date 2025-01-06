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台南高分院院長黃瑞華榮退　服務法界40年交出漂亮成績單

▲台南高分院6日上午在大禮堂舉行黃瑞華院長榮退暨與王金龍代理院長移交典禮，台南高分院人員亦踴躍到場為黃院長送上最真摯的祝福，場面溫馨隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分院6日上午在大禮堂舉行黃瑞華院長榮退暨與王金龍代理院長移交典禮，台南高分院人員亦踴躍到場為黃院長送上最真摯的祝福，場面溫馨隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南高分院6日上午在大禮堂舉行黃瑞華院長榮退暨與王金龍代理院長移交典禮，台南高分檢署黃玉垣檢察長、台南地院沈揚仁院長、嘉義地院陳弘能院長、雲林地院卓進仕院長及台南律師公會前理事長蔡雪苓律師等人士蒞臨祝賀，台南高分院人員亦踴躍到場為黃院長送上最真摯的祝福，場面溫馨隆重。

黃瑞華院長致詞時感謝大家在這惜別的時刻，前來參與其在司法崗位上的最後時刻，共同見證40年法官生涯的軌跡與點滴。回顧3年前甫接任院長一職所提出之願景報告書，明確指示以「愛」、「幸福」與「榜樣」的推動原則，擘劃台南高分院暨轄區地方法院未來新藍圖，建立雲嘉南地區優質司法品牌，提供轄區民眾高品質的司法服務。經過3年來的努力，在審判及行政方面分別獲得豐碩成果。

▲台南高分院6日上午在大禮堂舉行黃瑞華院長榮退暨與王金龍代理院長移交典禮，台南高分院人員亦踴躍到場為黃院長送上最真摯的祝福，場面溫馨隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長說，對司法品質急遽陡增的案件，法院優秀的審判暨行政團隊仍勇於任事、戮力合作，辦案績效名列前茅。終局能解決民眾紛爭的調解成立及和解件數占該院民事訴訟終結件數比率更在2024年10月創下51.75％歷史新高，成效斐然。此外，「金字塔型訴訟制度」的基礎，在於社會普遍認同司法已擁有「堅實的一審」，故該院與轄區地院定期辦理「撤銷裁判研討交流會議」，以達精進事實審裁判品質之要求，深獲一審法官評價很好。而台南高分院遷建案，歷時3年的積極努力，在2022年度預算數為0元下仍鍥而不捨，積極爭取台南市政府工務局成為代辦機關，並先後完成2次本遷建案變更計畫書之核定，工程預定總經費由原核定之新台幣16億6534萬餘元，逐次調高至41億7707萬餘元，乃至決標預計於2029年9月進駐啟用，逐步實現為雲嘉南民眾及台南高分院同仁提供優質的司法服務空間，落實司法為民的終極理念。

黃瑞華院長表示，這些年無論遇到多少挑戰，都是與各位同仁攜手並肩走過的寶貴時光，謝謝這一路曾經給予襄助的貴人，同時非常自豪自己總是在同仁需要的時候，勇於用自己所擁有的，去支援同仁，去承擔責任，秉持「一生懸命、盡其在我」的信念走過40年的法官生涯。今天，將帶著滿滿感激之情，圓滿卸下院長重任，開啟人生不同的新篇章，無論身處何方，對司法的關心與支援永不會改變。很感恩有機會在司法公職生涯的最後3年來到台南高分院服務，謝謝大家3年來鼎力協助完成各項任務，未來接棒的王代理院長亦是學經歷豐富的領航者，必能帶領台南高分院再創新局。

▲台南高分院6日上午在大禮堂舉行黃瑞華院長榮退暨與王金龍代理院長移交典禮，台南高分院人員亦踴躍到場為黃院長送上最真摯的祝福，場面溫馨隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王金龍代理院長則提及其十分感佩黃瑞華院長始終以專業態度及敬業精神，全心全意奉獻司法40年，在審判實務及行政業務上深獲各界一致推崇；尤其2021年12月17日接任該院院長以來，不但積極推動各項行政改革，致力於紓解訟源的調解制度，在法院遷建案上更是獲得空前進展，期間的辛勞大家有目共睹。感謝黃瑞華院長在過去歲月裡所做出的卓越貢獻，在黃院長的領導下，該院在審判及行政上均締造亮麗的佳績，他並允諾未來這段日子將竭盡所能承擔重任，與各位同仁一起努力，在黃瑞華院長建立的穩健根基上，引領法院繼續在公平正義、溫暖司法的道路前行。

台南高分檢署黃玉垣檢察長憶起求學時代，黃院長已是學校風雲人物，投入司法審判實務工作後，所作的決定更讓人敬佩，她面對棘手問題無所畏懼的魄力；在行政執行力上，台南高分檢署十分欣羨並殷切期盼未來能追隨法院步伐，遷至安平區，與法院、台南律師公會共築司法園區，審、檢、辯繼續攜手為雲嘉南的司法奮鬥。

台南律師公會前理事長蔡雪苓律師則代表公會感謝黃院長任內積極推動調解業務，落實司法定紛止爭之核心價值、在未來新院舍的規劃構想上，貼心將律師休息及停車需求列入考量；對於黃瑞華院長的退休，除不捨外，更衷心地祝福黃院長退休生活能優游自在、健康快樂。

典禮尾聲，黃瑞華院長與來賓們溫馨合影留念，在眾人互道珍重的祝福聲中，為其40年的法官生涯及3年的南高情緣劃上圓滿的句點。

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