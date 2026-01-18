強心百歲計畫開跑！劉力瑋醫師安定開講　教你避紅字、顧心臟

▲「強心百歲計畫」健康講座，邀請心臟內科醫師為鄉親解析心血管保健重點。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

德和開發建設有限公司持續深耕鄰里、推動健康共好理念，繼首場骨骼健康講座獲得在地熱烈回響後，18日（週日）上午10時，在安定區優質住宅計畫「管弦苑」現場，舉辦「強心百歲計畫」系列健康講座，邀請昕晴心臟內科診所院長劉力瑋醫師親臨授課，帶領民眾正確認識心血管保健，為新的一年打好健康底盤。

劉力瑋醫師指出，現代人生活節奏加快、飲食精緻化，高血壓、高血糖、高血脂與腹部肥胖已成為影響心臟健康的常見風險因子，「控壓、減糖、清脂、瘦肚」正是維持心血管健康的四大關鍵指標。

劉醫師強調，血管健康程度往往反映一個人的「生理年齡」，健檢報告出現紅字，並非單純數據異常，而是身體發出的求救訊號。講座中將以淺顯易懂方式解析心血管運作邏輯，並分享如何透過日常飲食管理與規律運動，逐步建立良好的循環系統保養習慣，降低心臟長期負擔。

「顧好心臟，不只是為自己。」劉力瑋醫師指出，穩定的心血管狀態，是維持生活品質與家庭幸福的重要基礎，透過正確觀念與生活調整，多數心血管風險其實可以提早預防、有效管理。

德和開發建設表示，管弦苑（德和大邁26）在規劃之初即以「健康宅」為核心理念，希望將健康生活型態真正落實到社區中。透過與醫療專業合作，讓鄉親能在生活場域中近距離接觸正確醫療知識，是德和開發實踐「建築與人共好」的重要一環。

主辦單位指出，首場健康講座反應熱烈，第二場「強心百歲計畫」預期將吸引更多關注心血管保健與養生防護的家庭參與，共同提升社區健康意識。