希望家園第322戶完工！　做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

▲台南做工行善團油漆工會志工前往官田區修繕卑南族長輩住家，齊心完成第322戶希望家園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實市長黃偉哲推動的「希望家園」施政願景，台南市勞工局長期推動弱勢勞工房屋修繕服務，整合各工會專業志工力量，主動為經濟困難的市民修補破損家園，18日「做工行善團」油漆工會志工分赴官田區及麻豆區進行修繕作業，讓寒冬中的弱勢家庭重新感受到家的溫度。

官田區74歲的卑南族陳女士，因丹娜絲颱風侵襲，住家屋頂與廚房多處受損，長期漏水影響居住安全，陳女士每月僅仰賴約4000多元的中低收入老人生活津貼維生，實在無力負擔高額修繕費用。

經「做工行善團」場勘後，各工會隨即分工投入修繕：泥水工會完成天花板拆除、屋瓦修繕與防水工程；電子機械加工工會施作水槽與排水；木工工會與電氣工會完成室內裝潢、電線配置及熱水器安裝；今日由油漆工會進行牆面粉刷美化，讓老屋煥然一新，順利完成「做工行善團」第322戶修繕案件。官田區區長洪聰發特別頒發感謝狀給修繕志工，感謝他們無私付出，隆田里里長洪榮典也到場關心工程進度與住戶狀況。

另一處修繕地點位於麻豆區，58歲的譚先生獨自照顧身心障礙弟弟，全家僅靠父親職軍遺眷半俸約2萬餘元維持生計，生活本就拮据，房屋老舊卻無力修繕。



經會勘評估後，由泥水工會進行拆除作業，木工工會負責裝潢，電氣工會完成配線、安裝開關插座與照明設備，鋁製品工會裝設鋁窗，**今日同樣由油漆工會進行牆面粉刷，原本斑駁昏暗的室內空間，重新變得明亮整潔。**市議員陳秋宏也特地送上飲品慰勞志工，為施工現場增添溫馨氣氛。

今日修繕現場也可見多組「家庭志工夫妻檔」攜手服務，包括油漆工會的邱重欽與吳鳳娥、王棋瑞與龍亮均，以及勞工志願服務協會的梁志男與林佳香，夫妻間默契十足，分工合作，將公益精神從個人延伸到家庭，展現「人飢己飢」的傳統美德。

勞工局長王鑫基表示，感謝各工會志工以專業技藝與熱忱，在寒冬中為弱勢家庭漆上全新色彩，不只是修補屋舍，更是替生活修補尊嚴與希望，讓每一戶完成修繕的家，都成為真正遮風避雨、安心生活的所在。