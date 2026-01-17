　
地方焦點

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

▲台南市交警大隊前往高雄榮民總醫院台南分院，透過案例影片向員工宣導交通安全觀念。（記者林東良翻攝）

▲台南市交警大隊前往高雄榮民總醫院台南分院，透過案例影片向員工宣導交通安全觀念。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升通勤族用路安全觀念，降低交通事故風險，台南市政府警察局交通警察大隊「交通安全宣導團」日前受邀前往高雄榮民總醫院台南分院，為院內員工舉辦交通安全講座，透過實際事故案例影片與情境解析，提醒上下班途中常見的行車風險，特別點出大型車視野死角與內輪差的潛在危機。

交警大隊指出，依全國交通事故分析結果顯示，大型車事故多與「視野死角」及「內輪差」密切相關。由於大型車車體高、駕駛視角受限，車頭前方、車側與車尾皆存在駕駛難以察覺的危險盲區，一旦其他車輛或行人誤闖，就可能發生致命事故。宣導團提醒，民眾上下班行經交流道、外環道路或大型車出沒頻繁路段時，務必與大型車保持安全距離，切勿貿然靠近或鑽車縫。

宣導團也強調，大型車在轉彎、變換車道及起步時風險最高，呼籲大型車駕駛起步前應再次確認周邊狀況，而一般用路人更要避免停留在大型車兩側或後方的死角範圍，以降低意外發生機率。

針對近年備受關注的「停讓行人」議題，交警大隊也在講座中再次提醒，駕駛人行經路口或行人穿越道前，應減速慢行並確實停車禮讓行人先行通過。依規定，若汽車前懸或機車前輪已進入行人穿越道，且與行人距離過近，即屬違規，不僅危及行人安全，也可能遭取締開罰。

交通警察大隊大隊長黃宗仁表示，大型車轉彎時產生的「內輪差」極具殺傷力，後輪行駛軌跡會明顯內縮，車輛越大、風險越高，一旦疏忽，極可能將行人或騎士捲入車底，釀成重大傷亡。警察局未來將持續以「宣導與執法並行」方式，加強交通安全教育，從源頭預防事故發生，守護市民用路安全。

01/15 全台詐欺最新數據

508 2 7756 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

通勤族注意！交警走進高雄榮總台南分院　提醒上下班遠離大車視野死角

通勤族交警榮總台南分院大車視野死角

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

