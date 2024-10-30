高中英聽成績明正常公告　早上9點起開放網路查詢

▲高中英聽測驗成績明天公告，但受颱風影響，成績單寄發延後。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

首次高中英語聽力測驗將在明（31日）上午9時起開放網路查詢成績。儘管台北市宣布明天停班停課，但大考中心表示，網路查詢不受康芮颱風停班影響，可到大考中心網站查詢，但因停班課關係，成績通知單寄發將延至下一個上班日，並取消以大考中心專線發送簡訊通知成績服務，請考生注意。

114學年度高中英語聽力測驗第一次考試已在10月19日舉行，今年共有9.6萬餘人報考。原預計明天上午寄發成績單，並在大考中心網站開放成績查詢，但受到康芮颱風影響，台北市宣布明天停止上班上課，大考中心稍早也在網站公布微調相關事項。

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大考中心表示，英聽一試成績將如期在明天上午9時起開放網路查詢，不受康芮颱風停班影響，但因為停班關係，成績通知單寄發將延後到次一個上班日，並取消大考中心專線「0911-511-467」發送簡訊通知成績服務。

也因受康芮颱風影響，大考中心提醒考生，原訂11月1日（五）起至11月7日（四）受理成績通知單補發，順延到11月8日（五）截止。考生若有相關問題，請在上班日上午9時至下午5時，致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。