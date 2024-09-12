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司法院院長許宗力一行　南下訪視台南地院

▲司法院許宗力院長率同蔡烱燉副院長及相關廳處長南下訪視台南地院，慰勉南地院人員工作辛勞。（圖／記者林東良翻攝）

▲司法院許宗力院長率同蔡烱燉副院長及相關廳處長南下訪視台南地院，慰勉南地院人員工作辛勞。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

司法院許宗力院長率同蔡烱燉副院長及相關廳處長南下訪視台南地院，蒞院後由台南地院黃瑞華院長陪同至各辦公室，對於南地院人員工作辛勞逐一致意表達關懷，隨後與南地院庭長、法官、行政人員以輕鬆之餐敘方式進行意見交流。

餐敘開始前，黃瑞華院長首先對許宗力院長一行蒞院訪視表達熱烈歡迎之意，並感謝司法院過去給予台南地院人力、物力資源上的強力支持。南地院刑事庭在平均每法官每月新收件數、終結件數長期高居全國之冠；民事庭部分，隨著社經活動日趨複雜熱絡，案件亦逐年增加情形下，南地院民、刑事法官均能夙夜匪懈、戮力從公，不論結案速度、折服率、維持率等辦案績效均非常出色，特別是該院民事「移付調解成立及訴訟和解件數占民事訴訟終結件數比率」月均高達40.46％，很大程度實質減輕法官撰寫裁判書的負擔。南地院能有如此亮眼表現，悉數歸功於法官、書記官、法官助理等的辛勤付出，感謝審判團隊堅守崗位，以司法為民為念，通力合作及許宗力院長、蔡副院長多年來對南地院的支持，在此祝福正副院長二位未來卸下司法領航重任後，人生有另一個階段的亮麗再啟航，優游自在、健康快樂過生活。

司法院許宗力院長表示，民眾及律師對法官信任度的逐年攀升，實係仰賴每位法官殫精竭慮地付出，在此向恪守本職的各位致上最高的敬意與謝意；並提及「建置合理審判環境」是其與蔡副院長8年任內不斷努力的目標，除增加百餘名司法官外，亦大力推動裁判書簡化方案、修正各類訴訟法規、擴大調解疏減訟源、積極適用「無害瑕疵審查原則」等各項政策，影響深遠的是爭取法官退休待遇不受年金改革影響，讓法官無後顧之憂；惟深感遺憾者，乃未能凝聚社會共識，建構澈底減輕司法審案負擔之「金字塔型訴訟制度」，該未竟之業留待未來主政者循序漸進，穩健推動。

蔡副院長復補充說明為使法院案件量合理化，司法院前已邀集法院代表、專家學者進行討論，傾聽各界意見，冀由全面性的檢討，有效減輕法官結案負擔，並於參考各國法制使審級規劃更加妥善後，賡續推動金字塔型訴訟制度，以兼顧人民訴訟權益及法官人力的合理配置。

餐敘結束之際，台南地院法官娓娓回憶學生時期許院長悉心指導的場景，歷歷在目；細數過去8年，許院長、蔡副院長領導團隊群策群力所帶來的司法改革成果，點點滴滴；對於二位長官的卸任，獻上最衷心的祝福，離情依依。這次訪視行程在全體合影的溫馨氣氛及互道珍重的祝福聲中，圓滿落幕。

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