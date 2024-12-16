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台南高分院新建辦公廳舍工程已發包　預定2029年9月啟用

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，由黃瑞華院長率主管親自主持，黃瑞華院長除說明2024年台南高分院各項績效成果外，並說明台南高分院遷建計畫執行進度，遷建工程委託台南市工務局代辦並以41億餘元完成招標發包，施工期程1500日曆天，預計2029年9月份正式啟用。

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長指出，2021年12月17日她到任時止，因無法覓得代辦工程之機關，故無法執行，2022年2月7日，她取得台南市長黃偉哲及工務局蘇金安局長同意為該工程代辦機關。黃瑞華院長說，對新台南高分院新辦公新廈，院方所主張的建築理念，係依綠色、節能、永續及智慧等進步建築新思維，使人為空間與自然環境融合、共生，達到自然與人文的平衡。

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長為提供雲嘉南地區民眾優質的司法服務空間，兼顧法院建物的莊嚴性、機能性及審判環境的安全性，使能與台南市文化古都意象 、 台灣本土文化重要的法院建築元素相結合，展現法院莊嚴、典雅、溫柔、親近與傳承的本質，形塑新廈成為具有指標性、前瞻性，足使台南市民驕傲的百年建築，以落實司法為民的終極理念，並促進台南市的區域發展。

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長說，遷建案第一次及第二次變更計畫書之核定工程預定總經費於2020年6月司法院初核定為新台幣16億6534萬餘元，2022年12月16日第一次變更計畫調高為27億6371萬餘元，但招標4次均流標，2024年9月16日第二次變更計畫再調高為41億7707萬餘元。台南市工務局於2024年10月16日辦理第5次公開招標，並於2024年11月5日公告上益等4家聯合團隊得標本統包工程而決標 ，施工工期1500日曆天，預定2029年9月份完成啟用。

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長說，新院遷建辦公廳室遷建委員會，共計召開26次遷建會議，並與工務局、專案管理廠商召開9次協調會；與工務局、專案管理承攬商、統包工程承攬商召開5次協調會，將展現出綠能、智慧、莊嚴、司法新意象。

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長並表示，台南高分院持續提高審判能量、裁判品質與績效，台南高分院民事總收件數從2021年1986件、2022年2166件、2023年2434件、2024年2679件，每位法官平均每月新收件數從11.74件增至15.03件；結案件數2021年1913件、2022年2254件 、2023年2338件、2024年2619件，每位法官平均每月結案數從11.31件至14.56件。刑事總收件數從2021年4806件、2022年5047件、2023年5352件、2024年6052件，每位法官平均每月新收件數從24.15件增至28.36件；結案件數2021年4918件、2022年5022件 、2023年5294件、2024年5965件，每位法官平均每月結案數從24.15件至28.36件，顯示在法官人數未增加情況下，法官新收案件逐年增加，結案案件也逐年增加，顯示辦案績效十分出色。

▲台南高分院16日上午舉辦媒體交流座談會，黃瑞華院長說明台南高分院遷建計畫執行進度、內容、特色、亮眼，並表示預計2029年9月份正式啟用。（圖／新院意象圖，記者林東良翻攝，下同）

黃瑞華院長說，此外推動調解業務，提高台南高分院終局解決紛爭效能，2021年29.78件、2022年38.06件、2023年36.90件、2024年42.49件，調解績效相較其他高分院，調解成效十分亮眼。值得肯定嘉許。

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