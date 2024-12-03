台南雙警命案法官換人！家屬質疑受「死刑釋憲」影響　法院回應了

▲台南雙警命案被告林信吾一審被判死刑，目前上訴二審審理中，命案被害人家屬質疑台南高分院審理中突換承審法官，係受憲法法庭113年憲判字第8號判決影響。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

男子林信吾殺害台南雙警一審被判死刑，目前上訴二審審理中，殉職警員家屬質疑台南高分院審理中突換承審法官，是受憲法法庭113年憲判字第8號「死刑存廢」判決影響，台南高分院3日下午提出澄清說明表示，是係因承審法官退休，才重新分案。

台南高分院指出，有關台南雙警命案被告林信吾殺警案分案受理情形，因被害人家屬凃女士質疑本案是否受憲法法庭113年憲判字第8號判決影響，致有換法官情事，法院釋疑說明如下：本案2023年12月8日上訴台南高分院後，立即當日分案，由刑事庭巨股陳顯榮法官抽中為受命法官。審判長為張瑛宗庭長，陪席法官為黃裕堯法官。

陳顯榮法官於2024年1月15日及5月6日行準備程序各1次。惟陳顯榮法官於2024年8月29日因任法官滿40年而退休，該案於同日退科重新輪分，由刑事庭興股吳書嫺法官抽中接辦，其審判長為吳錦佳庭長，陪席法官為吳勇輝法官。吳書嫺法官並訂2024年12月18日行準備程序，本案並無因113年憲判字第8號之影響而換法官之情事。

社會矚目的37名死囚聲請「死刑存廢」釋憲案，憲法法庭20日下午做出113年憲判字第8號判決指出「死刑合憲、但須限縮範圍」，強調刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程式符合憲法最嚴密正當法律程式要求的情形合憲。對此，台南殺警案殉職凃姓警員的二姐表示，大法官限縮死刑的判決，她對判決感到失望。

台南2名員警凃明誠、曹瑞傑，2022年8月追查一起機車失竊案時，遭到從明德外役監逃脫的嫌犯林信吾持刀狂砍55刀致死，震驚社會，台南地院2023年11月23日判他死刑、褫奪公權終身，目前上訴二審中。受害員警家屬都認為死刑本來就是合憲，家屬希望未來二審的結果，也可以像一審一樣，讓凶手付出應有的代價。