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高中英聽成績公布「2萬人拿A」　514人未帶有效證件被扣分

▲▼高中英聽測驗。（圖／記者湯興漢攝）

▲首次高中英聽測驗成績揭曉，超過2萬人拿到A級。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

首次高中英語聽力測驗成績今（31日）公布。大考中心表示，今年英聽首試4個等級成績，最高級的A級有2萬221人，占21.65%，為5年來次高，最低的F級為4707人，占比為5.04%；另今年試場違規共計582件，其中近9成、514件是未持應試有效證件正本應試，將扣減1題分。

114學年第一次高中英聽成績單今天寄發，並從上午9時起開放網站查詢，主辦單位、大考中心表示，今年共有9萬6463人報考，3060人缺考，缺考率3.17%，比去年2.73%增加0.44%。

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大考中心主任張新仁表示，高中英聽成績分為四個等級，拿到A級考生共有2萬221人，占考生比率為21.65%，B級則有3萬3604人，占35.98%，C級則有3萬4871人，占37.33%，而F級則有4707人，占比為5.04%，其中A級與C級占比高於前四學年平均值，B級、F級占比則低於前四學年平均值。

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等五種題型，張新仁表示，每一種題型配分相同，整體來說，首次英聽測驗考試，所有考生在對答得分率近69%為最高，短文聽解得分率約67%，長篇聽解得分率約66.54%，圖片聽解得分率約66.5%，而短文聽解得分率最低，接近64.88%。

此外，張新仁指出，首次英聽測驗試場違規共計582件，較上學年度598件減少16件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」爲違規案件最大宗，共計514件，占比高達88.3%，其次為考生在考試鈴響前翻閱試題本或作答，共有38件，接著為考生未依規定在答題卷簽名欄以正楷簽全名，共計15件，但比前一學年度第一次考試減少5件。

大考中心提醒考生，首次英聽成績在今天上午9時起開放網路查詢，不受康芮颱風停班影響，但因為停班關係，成績通知單寄發將延後到次一個上班日，並取消大考中心專線「0911-511-467」發送簡訊通知成績服務。原訂明（11/1）起至11月7日受理成績通知單補發，順延至11月8日（五）截止。考生若有相關問題，請在上班日上午9時至下午5時，致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

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