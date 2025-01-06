「打詐儀錶板」強棒出擊　關山警鄉長盃壘球賽「掃碼」保財安

▲「打詐儀錶板」強棒出擊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

打詐防詐！「打詐儀錶版」強棒出擊！台東縣海端鄉於4、5兩日，假海端國中壘球場舉辦「114年海端鄉第35屆鄉長盃慢速壘球錦標賽」，總計有來自延平鄉、卓溪鄉、海端村、廣源村、加拿村、崁頂村、霧鹿村及利稻村等8支隊位，約有500位教練、選手及鄉親參與，鄉長胡金至等多位當地民意代表也到會場給選們加油打氣。關山警察分局海端聯合所所長張能為也率同員警至會場實施反詐騙宣講，並發送「打詐儀錶板」ＱＲ碼小卡片，讓民眾掃碼進入到「打詐儀錶板」網頁，習得識詐及防詐的知能，亦可分享可遭週親朋好友，讓大家都成為「詐騙絕緣體」！

所長張能為於宣講時指出，為強化民眾防詐意識並感受政府打詐成果，進而願意協力防制詐欺案件發生，共同守護財產安全。內政部於官網（www.moi.gov.tw）及警政署165全民防騙網（165.npa.gov.tw）強棒出擊「打詐儀錶板」，並將連結至內政部臉書與警政署官網、臉書，供民眾瀏覽。且刑事警察局積極優化「打詐儀錶板」功能，透過更直觀的數據、真實的案例解析，以實際受詐騙案例，讓民眾體認到「詐騙原來離我們如此近」，以強化民眾防詐意識，同時讓民眾能快速掌握全國與各縣市的詐欺趨勢，提供防範要點，來破解詐騙集團的詐術與手法。

最後還一再提醒，接獲不明電話或是網路社群訊息，務必謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，或立刻撥打165反詐騙專線、110報案電話，也可以至鄰近分駐所臨櫃諮詢，警察相當願意協助民眾，以確保民眾財物安全。

關山警察分局表示，非常歡迎各社區、部落、機關、學校或是鄉公所辦理活動時，邀請分局「識詐交安宣講團」前往實施犯罪預防、交通安全、反毒及反詐騙宣導，透過一場又一場的宣導，期達暮鼓晨鐘之效，提醒民眾小心！小心！再小心！以遠離不法之侵害，確實保障生命財產安全，達到宣導的最終目的！