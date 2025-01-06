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台東鳳梨釋迦成功登「陸」山姆會員店　饒慶鈴力挺農民拓展市場

▲台東釋迦登「陸」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東釋迦登「陸」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為進一步拓展台東優質農產品外銷通路，台東縣長饒慶鈴於5日帶領「台東果寶」鳳梨釋迦，在北京山姆會員店舉辦新春推薦會，與鳳梨釋迦吉祥物「蜜寶」一同登場，向現場民眾拜年，吸引眾多消費者目光，期望將鳳梨釋迦的甜蜜滋味推廣至中國大陸市場。

推薦會在北京山姆會員店登場，舞獅表演增添新春喜氣，吉祥物蜜寶穿上限定版棉襖裝，向現場民眾拜年。饒慶鈴表示，台東積極為優質農產品尋求多元銷售管道，鳳梨釋迦在前一產季已成功打入新加坡巨人超市，此產季拓展至新加坡NTUC超市；如今再度進軍高端零售通路中國大陸山姆會員店，彰顯臺東農產品質深受肯定。

饒慶鈴提到，台東積極協助農民開發多元通路，鳳梨釋迦是台東代表性果品，以甜蜜風味與滑順口感聞名，廣受消費者青睞。2024年台東連續遭受多個颱風侵襲，農產損失嚴重，又面臨鳳梨釋迦關稅提高20%壓力。面對多重挑戰，農民並未氣餒，在縣府輔導下更注重栽種管理，從產地種植、採後處理、包裝廠集貨分級，到清潔包裝與預冷保鮮，採取標準化作業，將鳳梨釋迦品質維持在最高水準。

饒慶鈴強調，台東鳳梨釋迦躋身國際市場，不只是綿密口感和香甜風味，更重要的是對品質嚴格把關，從產地到餐桌，層層檢驗，確保消費者享用最優質的鳳梨釋迦，透過北京市場的推廣活動，爭取更多消費者青睞與支持，提升台東農產在國際舞台能見度。未來將持續投入各項資源，拓展國際銷售版圖，全力打造品牌知名度，讓更多人品嚐鳳梨釋迦獨特好味道。

▲台東釋迦登「陸」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東釋迦登「陸」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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