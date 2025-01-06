蛋白粉不是食物！醫曝只有1成分：搞錯會營養不良

▲不少人會藉由食用蛋白粉，來增肌或補充蛋白質攝取。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

如果有在健身，那對蛋白粉一定不陌生。不過，腎臟科醫師王介立說，蛋白粉非常缺乏營養，因主要成分只有蛋白質，也不被歸納為食物，而是營養補充品，想靠蛋白粉得到健康益處，實證並不多。

王介立在臉書發文，一位香港網友表示，最近在了解更多營養的東西，朋友建議他喝植物蛋白粉，請教是否能取代大豆和碗豆。王介立解釋，「在實證醫學上，植物性蛋白質促進健康的證據，主要是來自『原型食物』的攝取。蛋白粉在營養流行病學調查中，通常不被歸類為食物，而是被視為營養補充品。」

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王介立說，「蛋白粉其實是一種非常缺乏營養的東西，因為它的主成分只有蛋白質；如果換作高蛋白的植物性食材，那除了蛋白質之外，還含有健康的植物脂肪、維生素、礦物質、膳食纖維等等。」

王介立表示，「營養補充品無法取代食物，它的作用是補充食物攝取的不足，但如果一開始食物攝取就不夠，比起那些飲食充足的人，先天上便處於較不利的位置。事實上，在絕大部分的醫學臨床實證研究中，能夠從天然『原型食物』中取得營養，其效果通常優於單純依賴營養補充品。」等於想靠營養補充品獲得長期穩定的健康益處，實證並不多，頂多只能改善生理或間接指標。

王介立補充，「另外要強調的是『選擇替代與比較』：如果能透過天然高蛋白食物吃到達標，當然是最好的；但若真的有困難，蛋白粉（營養補充品）就可以作為補救措施，有吃總比沒吃好。」

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