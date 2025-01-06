前夫「請女兒看電影」卻報她手機做1事　全場嘆：至少不是給新歡

▲原PO抱怨，前夫請女兒看電影，卻是用她的會員優惠換免費電影票。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多離婚夫妻在分開之後雖然沒有監護權，但仍會時不時關心子女生活。然而，有女子卻在臉書社團發文指控，前夫口口聲聲說要請女兒看電影，結果會員優惠卻報她的電話號碼，就這樣換了1張免費電影票，讓她傻眼「真的很無言」，貼文曝光後也引發網友熱烈討論。

有女子近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨前夫，真的令她感到很無言，前夫說要請女兒看電影，「會員優惠卻報我的電話號碼，換了一張免費電影票⋯⋯」

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貼文曝光後隨即引發網友熱議，「就算了吧，當可憐他，想必日子過得很潦倒，才會連電影票也買不起」、「跟他收票錢啊」、「超爛咖」、「可能忘不了妳，習慣報妳的電話號碼。」

但也有人認為，「至少是用在女兒身上，而不是送給女友」、「用一張電影票，還得女兒期盼的父愛，值了」、「電話暢通無阻」、「前夫聰明欸。」

許多網友也建議原PO，「再辦一支號碼，用最低費率，以後要留會員電話就用新號碼」、「立馬更新電話」、「現在不是很多，要存點可以報電話，但使用要本人的APP或卡片才可以使用？直接報電話就可以使用，很不好，因為很容易被盜用裡面存的點數」、「打去秀泰換電話號碼。」

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