日本免稅店「台人結帳1舉動」　她大讚：走在世界前端

▲作家黃繭觀察到台灣人結帳時大多主動自備購物袋，讓她感到驕傲。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

環保意識抬頭，但卻不是每人都能付諸實際行動，有名在免稅店工作的民眾分享，工作一段時間，她在結帳時看到拿出袋子的人，幾乎都是台灣人，不禁大讚「台灣環保意識走在很前面」。

作家黃繭於Threads發文指，她在日本免稅店工作很長一段時間了，發現台灣人真的很環保，因為只要問需不需要購物袋，可以看到拿出袋子的幾乎都是台灣人，「我真的覺得台灣環保意識走在很前面，雖然大家可能在台灣生活無感，但走到世界一看，我們真的擁有好的環保意識。」

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貼文一出吸引超過1萬人點讚，網友也指「還有台灣的刷載具真的走在很前面，每次去日本都拿到又長又大條的收據、明細」、「有一次跟團去美國玩，導遊應團員要求帶大家去超市購物，他很驚訝結帳時我們每個人都掏出購物袋！！！」「我去西班牙時，結帳後拿出環保袋，店員也會投以驚訝的眼光」、「自備環保杯折五塊真的讓我去7-11買咖啡都自備，很常喝的真的可以折一些小錢」、「紙袋、竹筷、湯匙、竹籤都不想拿，盡量不要製造垃圾，如果可以用餐盒裝外食，我都會努力做到」。

事實上，從去年9月起，全台飲料店也開始禁用一次性塑膠杯，環境部預估每年有望減少約7.9億個一次性塑膠杯，提醒民眾可改以其他材質、自備飲料杯或循環杯替代，廢棄紙杯也要投入資源回收設施，才能實踐永續環保行動。

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