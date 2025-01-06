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「不敗教主」狂讚她：年輕30歲一定追回家！女醫怒轟：噁心台男

現年28歲的志工林語萱。（圖／翻攝自臉書／Sherry Lin）

▲林語萱曾獲許多國際實習、活動以及擔任志工的機會，相當優秀。（圖／翻攝自臉書／Sherry Lin）

圖文／CTWANT

自稱「不敗教主」的存股達人陳重銘近日在網路平台，大讚現年28歲的志工林語萱，直呼「如果我年輕30歲，一定追回家當老婆」。此番言論讓眼科女醫師黃宥嘉痛斥，不管再怎麼優秀的女性，遇到噁心台男也是要被言語羞辱。

陳重銘近日在臉書發文讚美，28歲的林語萱是個優秀女孩，高中讀4年、大學讀了5年，期間到德國實習、北極拉雪橇，還跟遊戲橘子團隊在南極一個半月，人生就是儘量讓自己活得精彩，以後再請林語萱來上他的節目分享。

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陳重銘表示，不僅如此，林語萱今年9月為了幫助非洲婦女，展開了募資活動，感謝大家的支持，也順利超越原先設定的目標。

陳重銘也忍不住直呼，「如果我年輕30歲，一定追回家當老婆。萬能的天神啊，請讓我年輕30歲吧！」貼文一出，有人提醒「這樣說話有點不合適吧」。陳重銘回應，「我認識她父母，跟小姪女開個玩笑。」

對此，眼科醫師黃宥嘉則痛批，「不管再怎麼優秀的女性，遇到噁心台男也是要被言語羞辱。年輕30歲沒用，要年輕30歲，而且變成非台灣人，才有可能不講出中國男人三妻四妾娶幼齒的夢話，再優秀的女性在台灣也得不到相對應的尊重。」

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