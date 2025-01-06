發財了！青藏高原新發現「2000餘萬噸」銅礦　將成世界級生產基地

▲青藏高原新發現巨量銅礦。（圖／翻攝自央視）

圖文／CTWANT

中國地質調查局日前宣布，在青藏高原發現銅礦資源量，推測當中超過2000萬噸，目前當地已有玉龍、多龍、巨龍－甲瑪及雄村－朱諾四個千萬噸級銅礦資源基地。根據資源潛力評估，青藏高原的銅礦總量預測達1.5億噸，有望成為世界級銅資源基地。

根據《央視新聞》報導，中國工程院院士唐菊興表示，銅作為關鍵金屬，在綠色能源開發及應用中具有重要作用。例如太陽能、陸上風能、海上風能以及新能源汽車的製造，都需大量使用銅。青藏高原銅礦的勘探成果將對我國資源基地建設起到關鍵支撐，確保銅產業鏈和供應鏈的安全性。

報導中也提到，除青藏高原外，目前黑龍江多寶山銅礦也在深部發現了365萬噸新增銅資源。自然資源部中國地質調查局表示，未來將持續加強礦產基礎地質調查，利用科技創新推動勘探和增儲。同時，將打造新的大型銅礦資源基地，建立現代化銅礦資源產業經濟示範區。

唐菊興院士也表示，將依託「深地探測」與中國國家重大礦產勘查項目，透過部署多項創新工程，如「透視地球資」源探測及綠色利用技術，為新一輪找礦突破戰略提供支撐。在地質調查局也計劃將勘查目標擴展至浙、閩、粵、贛、遼、吉、黑等地區，以及天山阿勒泰的陸相火山岩區。

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