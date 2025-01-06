《玫瑰的故事》男星疑在「泰緬遭綁架」　他直言：已剃頭進園區

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸二線演員「星星（本名王星）」3日到泰國拍戲，卻遭傳至今已失聯超過72小時。星星的女友嘉嘉5日在微博上發文表示，已盡其所能用各種方式推進案情，但效果甚微，「懇請大家幫幫我，救星星於水火。」同為演員的徐大久直言，自己遇過類似的事情，「王星已剃頭。」

▲王星參與過多部作品的配角。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，王星在12月24日，看到好友從某演員資源群轉發的招募組訊，增加了演員統籌；12月26日，嘉嘉幫他錄製試戲影片，隔天被告知試戲通過；12月30日，王星因對拍攝資訊及地點存疑，而表示拒絕後，被劇組對接方「顏十六」回覆，太臨時換不了人，必須讓他演。

▲王星出演過劉亦菲主演的電視劇《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

嘉嘉公布的聊天紀錄顯示，王星從中國上海浦東直飛到曼谷後，被劇組對接方「顏十六」告知，直接去開機儀式現場附近的酒店，後乘坐上演員統籌安排的車輛。

嘉嘉表示，當天北京時間11點34分左右，王星告知她有換車，「上車了， 因為上一輛車交接了，我問『5分鐘到開機儀式嗎？』他表示確認，然而11時45分後，多次撥打電話，均顯示對方無回應。」此後至發文前，都沒有王星的消息。

▲嘉嘉曬出的截圖。（圖／翻攝微博，上同）

徐大久以自身的經驗表示，「上了車之後，就不安全了，對方是會給你訂回程的機票，最貴的機票是可以免費退的，不收取任何費用，我的機票就在我出海關的時候退掉了，出發前，我就諮詢我泰國朋友，預留酒店我也打電話諮詢前台了，確實有我們名字，但是距離5個小時，所以下了飛機，找藉口說我很累，附近找了其他酒店休息就沒去了。」

▲徐大久認為，王星高機率已進入園區並剃頭。（圖／翻攝自微博，上同）

徐大久表示，自己已經回國，和王星家屬有取得聯繫，「有聯繫到，目前王星已經進入園區，頭髮都剃了，也拍了影片，但不方便出示，他是第三批，我是第二批，我現在可以確定，他已經在苗瓦底。」

▲王星曾在《狐妖小紅娘月紅篇》飾演牧童。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，王星是一名年輕的二線演員，曾在陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》裡飾演牧童，在戲中扮演妖界酒館無所不賣的牛牛老闆，被觀眾彈幕雨銳評為「塗山李佳琦」、「嘴強王者」。此外，王星還曾演過《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑒II》等影視作品。