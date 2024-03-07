國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

▲整車「星星、梅花」赴立院備詢遇車禍，國防部緊急派小巴轉送。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市新生高架北往南的長安東路閘道口7日上午8時許發生車禍，1台軍用大客車要下八德路閘道口時，右後車身與後方休旅車左前車頭發生碰撞，沒有人員受傷，據傳整台軍用大客車上均是「幕僚人員」準備到立院備詢，整車「梅花、星星」險些因車禍動彈不得，最後改派遣軍用小巴將車上乘客送走。

據了解，7日上午8時許，37歲黃姓駕駛開軍用大客車，載著國防部幕僚人員，行經北市新生高架準備下八德路閘道口，與正要從長安西路閘道口上橋的53歲任姓男子駕駛的休旅車發生碰撞，造成休旅車左側車頭被軍用大客車的輪鼓撞損，警方獲悉到場，雙方已經自行將車移置新生高架下的平面車道。

▲國防部軍用大客車擦撞休旅車左側車頭，整車「星星、梅花」幕僚人員轉搭小巴離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後到場了解，黃姓駕駛車上的國防部幕僚人員已經由其他小巴接應離開，而警方對黃、任2人進行酒測，酒測值均為0，2人也自行協商，黃姓駕駛表示將由保險公司協助處理後續理賠部分。

據悉，當時車上的國防部幕僚人員，正要前往立法院接受備詢，險些因為車禍耽誤備詢時間，國防部也緊急派小巴支援，將一干「梅花、星星」的幕僚幹部接走。