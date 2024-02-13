晚安小雞在「柬埔寨秘境海灘」失聯！逃跑經過整排酒店卻不求救

記者柯振中／綜合報導

直播主「晚安小雞」爆出柬埔寨失聯事件，在國內掀起許多輿論，如今人已平安現身，仍舊驚動了當地警方。對此，網紅「四叉貓」劉宇席表示，事件發生的地點位在柬埔寨西哈努克城的奧特斯海灘，當地有「柬埔寨的馬爾地夫」之稱，附近也有度假飯店，為何事發後沒有進飯店求救，令人感到匪夷所思。

晚安小雞爆出失聯事件，13日又開直播自稱「逃出來了」，吸引社會各界討論，「四叉貓」也找到了晚安小雞直播的地點，是擁有「柬埔寨的馬爾地夫」之稱的奧特斯海灘，旁邊的海灘旁有整排的海灘度假飯店，人潮並不算少。

▼劉宇席分享了晚安小雞失聯、逃跑的地點，明明有經過度假酒店，卻不入內求救。（圖／翻攝臉書／劉宇）



「四叉貓」表示，晚安小雞先是在施工中的大樓工地探險，接著又出現在不遠處的大馬路旁，邊繞圈邊喘氣開直播，但路過了整排海灘飯店，卻完全沒有要求救的意思，令人感到匪夷所思。

▼劉宇席分享了晚安小雞失聯、逃跑的地點，明明有經過度假酒店，卻不入內求救。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）



晚安小雞遭突襲的事件除了掀起台灣民眾討論，當地警方也已得知消息，目前已經介入調查，且西港省長郭宗朗也張貼他的照片，透過臉書發布尋人的資訊，詳細案件內情為何，仍待進一步釐清。