台男被騙去詐騙園區！遭囚禁還每天被毒打　失聯1個月終獲救回家了

▲台男被騙到詐騙園區「每天被毆打」很想死，失聯1個月終於回到台灣。（圖／記者許宥孺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名陳姓男子11月告知親人要出門工作，不料從此音訊全無，直到12月初他才傳求救訊息給親人，原來他被朋友「拿高薪當誘餌」騙到泰緬邊境一處園區囚禁。陳男父親知情後，急忙地找到立委林俊憲求助，陳男在林俊憲的協助下，於20日被園區人員釋放，並在22日返回高雄小港機場。

陳男的父母12月14日找到立委林俊憲陳情，表示他們的兒子11月12日說要出門工作3天，沒想到就再也聯繫不到人，他們11月23日報警處理，才知道兒子已出境到泰國，但到達泰國後就音訊全無，直到12月初他們才終於收到兒子的求救訊息。

陳父指出，兒子聲稱被囚禁在一處詐騙園區，除了被逼做詐騙、沒有自由外，每天還會遭園區人員毆打，很痛苦，幾乎快要活不下去，訊息讓他看了非常不捨。

▲台南1男子遭騙去詐騙園區，林俊憲協助救人。（圖／記者屠惠剛攝）

林俊憲表示，陳男是誤信朋友說「國外工作收入高」，不料出境後才發現是做詐騙，由於陳男求救時有傳定位，他12月15日就確定位置在泰緬邊境，於是先透過關係取得聯繫，並於20日成功將陳男帶出園區。

林俊憲透露，陳男21日從泰緬邊境抵達曼谷，22日從曼谷飛回高雄小港機場，他也跟陳父一起到小港機場接人。至於園區人員是否有要求贖金，他表示不清楚，他只是透過關係、人情想辦法救人。

陳父表示，知道兒子出事後，他跟妻子整日寢食難安，也覺得營救是不可能的任務，相當絕望，沒想到最後營救成功，心中的大石終於放下，讓他非常感謝林俊憲及所有幫忙救援的人。