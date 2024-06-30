柬詐騙園區轉移大量豬仔！1男趁機跳車　摔重傷「滿臉血」被扛走

▲重傷豬仔遭詐騙集團員工扛回車上。（圖／翻攝自kampucheathmey）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨金邊一座詐騙園區30日上午使用多輛巴士轉移大量「豬仔」，然而途中卻發生意外，一名中國籍男子試圖跳窗逃跑，但是當場摔車受傷，全身癱軟、滿臉是血，隨後遭多名男子強行扛上車帶走。警方獲報後，前往追查，並查扣涉事巴士，發現車上還有數十名中國籍豬仔，當場將全車人員扣留，並帶到警局接受調查。

根據柬媒kampucheathmey報導，事件發生在2024年6月30日清晨5時50分，金邊市的一間製衣廠旁。製衣廠保全指出，有一名中國籍男子突然從快速行駛的巴士上跳車，跌落地面，他的頭部重傷、大量出血。

▲▼警方破獲詐騙集團，將所有豬仔與罪犯帶到警局調查。（圖／翻攝自kampucheathmey）



當時他所乘坐的巴士並未因此停下，反而迅速逃跑，而受傷男子也引起附近民眾注意。但是沒過多久，就有另一輛載著大量中國人的黃白條紋巴士停靠在男子倒地的路邊，隨後柬埔寨籍駕駛在沒有拔下鑰匙與熄火的情況下下車，車上的另外4到5名中國籍男子也一起下車。

多名中國籍男子手忙腳亂地將身受重傷、全身癱軟無力的傷者扛上車，並迅速逃跑。警方獲報後立刻展開追捕，成功攔截這輛可疑巴士，並在車上發現數十名中國籍人士，疑似都是豬仔，因此將所有人扣留，送往警局調查。

警方指出，巴士司機為柬埔寨籍男子，另外還有40名乘客，分別為39名中國人與1名柬埔寨籍女子。警方隨即也將受傷男子送往醫院搶救。據調查，受傷男子身上攜帶著一個裝有360美元（約新台幣1.1萬元）的包包，但未攜帶護照。