台南北安商業區重劃工程完工啟用　盼安南區成台南核心蛋黃區

▲台南市北安商業區市地重劃工程（商60）歷經3年多施工，6日正式啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北安商業區市地重劃工程（商60）歷經3年多施工，於近日圓滿竣工，該地段位於安南區北安路二段及安通路五段交叉要道，總面積達37.17公頃，區位規劃為安南區商業副都心，具備完善的生活機能與便利的交通條件，發展潛力備受各界期待。

市府6日舉行啟用典禮，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲，與議員蔡麗青、黃麗招、李中岑、陳怡珍、邱昭勝、郭清華等多位民代共同剪綵，宣布本重劃區於6日正式啟用。

市長黃偉哲表示，商60重劃案整合都市計畫的全商業區街廓及公共設施，將商業服務與周邊居住環境功能全面升級，進一步強化安南區的土地機能，為市民提供更多元便利的生活與商業選擇。北安商業區重劃工程的正式啟用，象徵台南市邁向全新發展階段。此商業區不僅能吸引更多商業投資，也將提供居民更完善的生活環境，實現宜居宜商的雙重目標。

黃偉哲說，北安商業區將可望帶動安南區發展成為南市的核心蛋黃區，地政局以最高效率公辦重劃出大片的土地供民眾利用，使原先凌亂的市容煥然一新，更新增兩座特色公園供民眾休閒遊憩，本工程不僅是安南區的重要建設，更將成為台南市發展新亮點。

副市長趙卿惠表示，安南區以作為台南市核心為目標，在縣市合併後投入許多建設資源，更在去年成為全市人口第二多的行政區，因此希望透過重劃等等可以帶動安南區發展，使其成為商業活動及南漂人口的首選。

地政局長陳淑美指出，北安商業區重劃完成後，提供可建築商業用地22.11公頃，以及15.06公頃的公共設施用地，包含道路、公園道、公園、停車場、廣場、廣場兼停車場等。此區特別設置兩座特色主題公園—「公AN29-1草湖寮歷史公園」及「公AN29-2台江地景公園」，不僅提供休閒空間，還結合全齡化及多元化使用理念，適合不同族群共同使用。此外，為解決當地過去地勢低窪造成的易淹水問題，重劃區內建置滯洪池及18cms草湖寮抽水站，進一步提升防洪能力，確保區域安全，同時將公園滯洪功能與休閒設施相結合，達到實用與美觀並存的效果。

地政局表示，北安商業區重劃工程不僅如期完工，更獲得專業領域高度肯定，榮獲「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-優質獎」、「國家建築金獎-公共建設優質獎」、「混凝土工程優良獎-水利土木類-優良」、「台南市政府公共工程優質獎-佳作」等4項殊榮，不僅是對市府團隊努力的肯定，更為安南區發展提供一個全新的里程碑。

地政局指出，北安商業區全區地主341人，擬定分配草案後共計開51場土地分配協調會，145人次參與協調，全區於2024年12月2日至12月31日辦理土地分配公告，公告期間地主提出異議9件，預計再開6場協調會，預定於2025年4月起辦理土地登記，6月辦理土地點交。