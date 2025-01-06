和逸飯店•台南西門館攜手勵馨基金會　送愛捐贈物資助力young爸媽

▲和逸飯店•台南西門館秉持著「給人幸福，助人圓夢」的公益初衷，於農曆年前發起物資送暖計畫，捐出40個兒童澡盆及9張兒童餐椅，支持勵馨基金會長期關懷未成年年輕父母的計畫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館秉持著「給人幸福，助人圓夢」的公益初衷，於農曆年前發起物資送暖計畫，捐出40個兒童澡盆及9張兒童餐椅，支持勵馨基金會長期關懷未成年年輕父母的計畫，這批物資將分配到勵馨基金會全台分所，不僅幫助「young爸媽」減輕育兒的負擔，還為孩子的日常生活增添便利與溫暖。

和逸飯店•台南西門館指出，在捐贈儀式中，勵馨基金會陳麗華牧師對飯店表達感謝並分享：「年輕父母在資源缺乏下努力撫養孩子，育兒之路充滿挑戰。有了實用的物資，他們的日常生活得以更輕鬆，孩子也能更舒適的成長。」

此次與勵馨基金會的合作，是飯店落實公益理念的重要一步，充分發揮物資的價值，為需要的家庭帶來實質幫助，也展現企業與公益組織攜手關懷社會的精神。飯店總監吳玉菁表示：「作為親子友善飯店，我們深信服務的價值不僅止於提供舒適的住宿體驗，更在於以實際行動幫助需要的家庭，提供資源與支持。」

以親子飯店聞名的和逸飯店•台南西門館，致力提供完善的親子住宿體驗，備齊一系列嬰兒用品，包括嬰兒床、床圍、兒童澡盆、奶瓶消毒鍋等，父母無需攜帶繁瑣的育兒物品出遊。另外飯店設有專為親子設計的遊樂空間及親子餐廳，讓孩子們能在安全、舒適的環境中盡情遊玩，為全家提供輕鬆愉快的入住體驗。