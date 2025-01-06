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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘拋「雙罷、解散國會」　沈富雄嘆失常：我們都在猜他怎麼了

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘，喊出雙罷、公投解散國會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘4日喊出「雙罷」，號召罷免立法院正副院長韓國瑜和江啟臣，以及藍白立委，並主張透過公投解散國會，引發外界熱議。前立委沈富雄表示，柯建銘最近的言行怪怪的，「我們最近都在猜老柯到底怎麼了。」

柯建銘4日召開記者會，強調罷免韓國瑜、江啟臣及41位國民黨立委是為了維護國會運作的正當性，並在晚間於臉書發表近7000字長文，進一步解釋其主張，針對外界質疑解散國會提案不符憲法常識、過於激進的看法，柯建銘在文中逐一回應，試圖化解爭議。

沈富雄5日在《TVBS戰情室》節目中表示，他對柯建銘近期的發言感到不可思議，「這很不像老柯會說的話，我們最近都在猜他到底怎麼了。」他指出，柯建銘擔任民進黨團總召多年，是民進黨團內不可或缺的領導者，但這屆立法院對柯而言是最後一次擔任民進黨團總召，也是最不順遂的一次。他提到，過去柯建銘與前立法院長王金平合作時，能「一搭一唱」，如今在韓國瑜擔任院長的情況下，柯「什麼都不對」。

沈富雄認為，柯建銘是一位稱職的黨團總召，但由於他長期擔任該職位，未能更上一層樓至國會首長，某種程度上民進黨似乎對不起他。沈指出，依柯的資歷與能力，理應具備出任國會首長的資格，「怎麼還是個黨團總召呢？」但他同時直言，柯建銘最近的言行表現「失常了」，許多發言過於草率，甚至常跟總統賴清德唱反調。

沈富雄進一步分析，柯建銘甚至在大法官人事表決期間強調「黨團自主」，但外界卻認為實際上是「老柯一人作主」。他認為，這樣的現象讓人感到矛盾且不解，對於部分觀點認為柯建銘與賴清德是在唱雙簧，沈則認為沒有這種可能，也沒必要。

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