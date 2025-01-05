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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯總召或許該休息了」　挺綠學者：政治判斷似乎有不小問題

▲▼民進黨團召開 公然違法違憲的韓院長 可以不下台嗎 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲挺綠學者陳方隅表示，柯建銘總召或許應該考慮休息了。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立院黨團總召柯建銘提出「雙罷」概念，除了要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣以外，還要罷免41位國民黨區域立委，言論引發爭議。對此，長期支持民進黨的東吳大學政治學系助理教授陳方隅，4日在臉書發文，指稱「柯建銘總召或許應該要考慮休息了」。

陳方隅4日在臉書表示，目前立法院的亂象，絕對是國民黨、民眾黨要負起全責，「這就是一場傅黃集團的亂台大秀」，無論是人事、預算，或是整體憲政架構，各方面都要拖垮政府，所有的基本議事程序蕩然無存，「這是必須要特別強調的。」

陳方隅說，講完了罪魁禍首，接下來要討論的是柯建銘總召，不可諱言的是，民進黨黨團的部分，柯總召的許多言行似乎都引起不小爭議。

陳方隅提到，雖然現在要率領黨團，對抗這樣的在野黨，的確相當辛苦，但這半年來柯總召處在高亢的狀態，無論是黨團協商的會議，或是各種記者會，似乎都採取戰到底的策略，想召喚民進黨的基本盤，包含民眾黨前主席柯文哲被起訴、大法官提名事件，甚至柯建銘還發了長文戰邱顯智，以及全面罷免等事件。

▲▼ 民進黨立院黨團召開 窮盡一切可能 救台灣 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲挺綠學者陳方隅表示，柯建銘總召或許應該考慮休息了。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳方隅認為，這些說法都可以動員民進黨的支持者，但在社會上整體而言，有不少是大扣分的。國民黨目前看準的，是民進黨的立院黨團，尚未從過去20年來藍綠共治、可以一起協商的模式轉換過來，「面對一個存心來鬧的在野黨，執政黨真的需要趕快轉換應對的方式，不能掉進對方的議程設定陷阱。」

不過，陳方隅提及，以目前柯建銘的一些言行、設定的議程，以及訴求的對象來看，整體政治判斷似乎有不小問題，「就以今天的全面罷免宣言來看，我不知道民進黨團有沒有想清楚，到底跟罷免運動的關係是什麼。」

陳方隅指出，目前的狀態是各地的公民團體自主集結，正在進行第一階段連署。民進黨團在這十喊出全面罷免，固然可以鞏固支持者，但對於各地公民團體間的聯繫、策略制定，他不曉得是否是合適時機。

「我知道柯總召出面要凝聚支持者力量的必要性」，不過陳方隅認為，內容與策略有調整的必要，目前僅是賴政府的第一年，府院黨之間明顯還沒長出很好的有機聯繫，因此每個單位都相當辛苦。

陳方隅提到，過去王金平時代時，柯建銘透過各種方式喬出法案的狀況，以及過去8年掌握政治議程的時代已過去，現在面對內憂外患，在這種情況下，執政者更需擴大結盟的力量，列一下各種戰術、戰法的輕重緩急，而非亂打一通。

陳方隅最後說，「我覺得柯總召應該要考慮休息一下，緩一緩對抗的情緒和方法。盤點一下策略，看怎麼樣跟公民團體分進合擊（重點在於，公民團體有很多種，大家的主張也很多元，不要輕易把公民團體們都劃歸同一種）。」

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