起底高雄警「約砲吸毒露鳥」　4年前被列管...裝乖捅出大婁子

▲高雄市警察局鳳山分局一名員警涉嫌吸毒。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名員警被舉報在交友軟體「約砲吸毒」，結果慘遭對方在網路公開，鳳山分局出面證實這件事，同時公布初步尿檢結果為三級毒品陽性反應，據了解目前已經將這名員警停職，8日將舉行考績會議，擬一次記二大過免職，而據了解，這名員警其實是鳳山分局的列管人員，幾年前有違紀，因此才被列管。

這名員警是在鳳山分局的派出所服務，根據掌握，這名員警平常表現「平平」，屬於「中段班」的員警，出勤狀況也沒有任何異常，不過他幾年前因為有涉足不正當場所，所以被列管！但幾年下來，也沒有再犯，所以分局降低對他的「列管標準」，只是沒想到這次竟然會約砲吸毒，而經過尿檢有三級毒品陽性反應，而警方也在他家搜到1.49公克的k他命，初步不排除他有使用二級毒品。目前依照規定先將他停職，同時依照人事相關條例，為符合保訓會程序，將在8日召開考績會，應該會是會面臨「記2大過汰除」。

▲▼高雄警約砲揪正妹吸毒。（圖／翻攝自threads）



這起案件發生在5日，高雄市政府警察局一大早就已經接獲相關資料，大約在上午8點以前市警局督察室就已經開始展開調查，將吹哨者的貼文以及疑似男子的自拍照片傳送到各分局，請分局督察組進行調查。大約在快接近9點左右，有已經鎖定對象，當時傳出疑似是鳳山分局的員警。

經過整天的調查確定為鳳山分局的所屬員警，因此依照慣例由鳳山分局在晚間10點左右出面說明整個調查結果，副分局長表示這名員警為新甲所的一名高姓員警，從警8年。目前查證沒有偷竊毒品、也沒有把人帶到偵訊室的行為，但驗尿結果為毒品陽性反應。

這起案件就是在4日晚間，一名女子在「Threads」發文指控一名高飛的男子，同時發表不自殺聲明，直呼「高雄警察真的很狂」，透過交友軟體約她，問她要不要「喝咖啡」，讓她超傻眼，直言對方是警察，怎麼可以明目張膽施用毒品，甚至還知法犯法，虧他還是公務人員；而這名員警員更將自拍露鳥的不雅畫面PO上。

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