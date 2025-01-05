「台灣尚勇」小紅包來了！Q版3人物設計曝光...10萬份春節發送

▲蔡其昌準備的幸福小紅包封面有Q版蔡其昌、陳傑憲和潘傑楷，還有「台灣尚勇」字樣。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

圖文／CTWANT

中華職棒會長、立委蔡其昌在春節前提早公開今年的「幸福小紅包」，延續台灣在2024世界棒球12強賽奪冠的美好，紅包正面有「台灣尚勇」字樣，背面有Q版的蔡其昌、陳傑憲和潘傑楷比胸前「TAIWAN」字樣的圖案。小紅包過年才會發放，現在已造成許多人詢問，不難想像到時候發紅包時會有多搶手。

蔡其昌表示，台灣去（2024）年奪下世界棒球12強賽的冠軍，插畫家bb特別繪製幸福小紅包上看到的Q版小圖，經取得其授權後得以印製發送，總共製成10萬份，春節期間蔡其昌將會前往各個宮廟發放，希望民眾能重溫台灣贏得冠軍的榮耀和美好記憶，以及將這份象徵「勇敢、堅韌、自信、團結」的精神繼續傳遞下去。

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事實上，蔡其昌已連續10年，在農曆春節前往台中多處宮廟發放幸福小紅包，今年小紅包上印有「台灣尚勇」字樣，背面是插畫家bb作品，畫出Q版的蔡其昌、陳傑憲和潘傑楷，3人都用雙手比著胸前TAIWAN字樣；而小紅包裡面有放1元，1元也有「一元復始」的含意。

不過該紅包僅印製10萬份，蔡其昌也表示，預計在過年期間至台中市各大宮廟發送給民眾，時間與地點將會於社群平台上公布。

▲蔡其昌準備的過年1元幸福小紅包。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

蔡其昌在臉書提前公開幸福小紅包的貼文下，吸引許多民眾詢問，「可以來台南發嗎？」「今年的好可愛唷，想收藏」、「可愛想要但是我是桃園人」、「這會被瘋搶吧」、「會長可以全台都發嗎？好想要喔」。

過去蔡其昌每年除夕晚間11時，會從家鄉清水大街路上的開基福德祠開始發放小紅包，其幕僚透露，今年到各宮廟發放小紅包的時間及地點，會在春節前透過臉書公布，想要前往領取小紅包的民眾可以留意。

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