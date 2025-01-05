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大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠曝業界殘酷：為了吃飯

導演陳保中痛批，大愛電視台無預警喊停拍《姊的魔法廚房》，且不復拍，讓他相當錯愕。（圖／翻攝自臉書／Johnson Chen）

▲導演陳保中痛批，大愛電視台無預警喊停拍《姊的魔法廚房》，且不復拍，讓他相當錯愕。（圖／翻攝自臉書／Johnson Chen）

圖文／CTWANT

導演陳保中在跨年期間於網路發文，當中控訴與大愛電視台合作拍攝《姐的魔法廚房》過程中遭遇的不公平對待。陳保中在文中強調，自己拍攝期間對劇組施行了嚴格要求，甚至簽下本票並由負責人連帶保證。但在開拍35天後，大愛以角色設定及置入行銷問題未改善為由，單方面宣布停拍並要求追討已？對此，呂秋遠律師也幫忙說明，表示「就是為了吃飯」。

呂秋遠律師在FB發文表示，在陳保中的控訴文中，陳保中強調拍攝期間所有半成品均按要求匯報，同時也並未接到任何異議。陳保中批評大愛在製作過程中未能提供合理支持，卻在事後以問題為由停止合作，並將責任全部推給製作團隊。

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由於目前雙方已進入法律程序，呂秋遠解釋，目前問題焦點集中在契約條款的效力上。若契約中明確規定甲方可單方面終止合作並追討款項，且導演所屬公司簽署了相關本票，法院將依契約辦理，導演幾乎無法翻盤。

但呂秋遠也解釋，這其實就代表著在影視產業中甲方長期占據絕對優勢的現實，特別是在台灣影劇寒冬背景下，許多自由工作者包括導演、演員及幕後人員往往不得不簽下不公平條款。

呂秋遠認為，陳保中事件揭露了影視行業背後的結構性問題。製作人和導演常面臨「金主壓力」，必須將資方視為「財神爺」，但甲方卻很少考慮到幕後工作者的處境。在法庭上，法官通常只依契約行事，認為簽署契約即為當事人知情同意，而忽略了不公平條款對乙方的壓迫。

呂秋遠甚至表示「到了法院，法官指著契約問，你不識字嗎？既然不同意，為什麼還要簽下去？為什麼？為了吃飯啊！」

呂秋遠提到，目前影視行業的現狀顯示，支持演藝工會或相關組織至關重要，這些組織能在契約談判、不當對待及薪資問題上提供保障。此外，社會應更多地支持導演、製作人及幕後人員的努力，購票觀影或分享優質作品是對他們最直接的回饋。

呂秋遠認為，陳保中事件，同時也是提醒所有影視從業者，簽約前應審慎評估條款並保持警覺，以避免在合作中遭遇不必要的損失與壓力。對於整個產業而言，則需努力促成更公平的合作模式，確保每一位參與者的權益都能得到合理保障。

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