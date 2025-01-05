南二段「打死不退姐」山難！專家嘆山神保佑撿回1命：救援該收費了

▲近日女山友事件引發軒然大波。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女山友爬山因為高山症發作走不動，被隊友留在山上引發熱議，不過女山友稱不是被丟包，是她要隊友先下山。對此，登山專家雪羊表示，結伴爬山隊友要慎選，能力參差不齊，往往是造成山難的原因，他也在幾年前分享一個「南二段打死不退姐」的故事示警。

雪羊在2020年於《太報》專欄指出，當時一名女山友和他人爬南二段大縱走，她在4天後脫離隊伍，發生墜崖山難，女山友是主揪，不是領隊，因為領隊要有超強體能帶整支隊伍，女山友的體能很糟糕，只辦理手續、包車，充其量只隊伍中的「行政」，這種隨機揪團實質上都是獨趴，分車資，每天到約定地點會合。

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雪羊表示，女山友越級打怪還不知道要撤退，第二天到山屋天已黑了，第三天放棄爬雲峰，還是落後其他隊友，慢到需要別人救，而女山友還是不想撤退。

第四天，當事人還是堅持不退，而其他隊友為了保險起見，把衛星電話給她，怎料她剛出發就嚴重落後，還滑落斷崖受傷，也等不到他人回頭救，只好先回山屋，再打電話求救，警消建議先撤退，由他們搜救。

雪羊指出，「細節裡的魔鬼，沒有團隊知識的可怕，隊友從距離登山口只要一天的三叉山、第二天的拉庫音溪山屋到第三天轆轆谷山屋都在強力勸她撤退，但就算失溫虛脫，她依然執迷不悟，死命堅持『反正回頭撤退也是獨攀，那我不如往前走』，於是就在第四天發生山難。」

雪羊強調，「很顯然，這位山難者非常不應該的，錯判了獨攀前進與撤退的成本與風險，更把『獨攀』當成一種懲罰——我都被懲罰了，那不如往前繼續完成行程，這樣比較划算！是一種貪小便宜的心態展現，十分要不得，也置自己生命安全於度外：如果當時墜落受傷又爬不回正路，現在早已是冰冷的屍體了。這次能撿回一命真的是山神保佑、商業團好心、救難系統給力，一輩子的運氣大概都用在這次了。」

雪羊強調任何登山隊伍，無論自組還是商業，從來就沒有「把隊員丟在山屋等下一隊來領養」、「叫隊員自己一個人撤退下山」的選項，一起上山，就要一起下山，不然你就獨攀，這是鐵則。無論隊員有多不堪、多混蛋，除非自己有生命危險，否則離開自己的隊友，就是一種不負責任。因此事前做好評估隊友能力相當重要，無法走在一起的人，本就不該一起上山。他也感嘆，政府應趕快研擬直升機救援收費制度，才是治本之道。就算要維持免費，也要有能力鑑別真正的浪費，並且予以懲罰，才能更有效的運用資源。

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