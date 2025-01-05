妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴：超真實

▲原PO分享讓男生死心塌地的愛情妙招。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女網友表示，如果想讓男生對妳死心塌地有兩個方法，一是不要替男人操心，再來是不要失去自我。文章一出，有人說，「想看奇葩語錄，結果意外地真實。」

原PO在Dcard以「讓男生對妳死心塌地的2個方法」為題發文，表示「很多女人一輩子沒辦法讓男人瘋狂愛上，因為她們有菩薩的心、舔狗的命，他給妳買個小蛋糕，妳都替他心疼得要命，他一個人回家沒人替他煮飯，妳就放下一切跑回去。」原PO表示，「真正能讓男人死去活來的，都是那些敢讓男人吃虧的女人，不要把男人當兒子，他們要的不是這個。」

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原PO指出，「男人是很矛盾的，他嘴上嫌妳不陪他，妳要是真的都陪他，他就會嫌妳煩、不獨立。他說不喜歡妳社交，妳要是真的通訊錄只有他，他就會覺得妳很無趣所以不管妳再愛他，都不要變成他嘴裡要的樣子，而是維持妳本就應有的樣子。」

此文一出，網友紛紛留言「一堆男生都說女生都看這種文章簡直是毒雞湯之類的，但原PO的內容就是事實 他們怕女生看多了就不好騙，難駕馭」、「第一點可以斟酌使用，因為男生需要被愛的感覺」、「看成男生對你死心的兩個方法」、「我太替男人操心且失去自我，怪不得對方不愛我」。

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