現烤麵包≠健康！醫示警：「沒列出添加物」可能更危險

▲張適恆醫師示警，現烤麵包不一定比超商麵包更加安全。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

小麥是世界上最重要的糧食來源之一，而在所有小麥製成的食物裡，麵包就相當受歡迎。不過，醫師張適恆提醒，民眾在超商、大賣場買的麵包，屬於「預包裝食品」，依規定包裝上都會清楚標示添加物、過敏原等資訊，而麵包店的現烤麵包反而無須列出相關成分，「在現烤麵包店買麵包，一定比去便利商店買麵包還要安全嗎？其實要打上一個問號」，除非麵包店業者主動列出其產品的成分。

專長為急診醫學、預防醫學、抗老醫學、癌症醫學的醫師張適恆，日前在YouTube分享麵包與健康間的關係。張適恆也說明，麵包的成分大致上可分為以下幾類：

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1、基本成分：包括麵粉、水、酵母、鹽等。

2、增添風味和口感的選擇性成分：含糖、脂肪、奶、蛋，有助增加其柔軟度、濕潤度、甜味、香味。

3、功能性成分：可增加麵包的營養組成，像是果乾、堅果、纖維、益生菌等。

4、添加物：常用的大概就有30種，可分成防腐劑、乳化劑、著色劑、香精與改良劑，目的為增加保存期限、柔軟度、穩定度、外觀與口感。

張適恆表示，麵包因為含有鹽巴，算是高鈉食物，有高血壓人就不能吃太多；而有些麵包甚至會用小蘇打粉來代替酵母，產生二氧化碳，小蘇打粉即為碳酸氫鈉，裡面有鈉離子，吃進嘴巴是苦味而非鹹味，「所以很多人以為麵包不是鹹的食物，可能不小心吃下過量的鈉離子」。

此外，張適恆指出，根據《食品安全衛生管理法》，如果在超商、大賣場買的麵包，是屬於「預包裝食品」，依規定這些添加物會標示的清清楚楚；要是在麵包店購買，由於麵包都是現場製作，且它們不屬於「預包裝食品」，所以就不用標示這些添加物，只需要寫上店名、製造日期即可。

張適恆強調，超市的「預包裝麵包」會標示完整成分，添加物、營養標示、過敏原等資訊，所以現烤麵包不一定會比超商麵包更加安全，「除非麵包店的業者主動在包裝上面詳細列出這些成分，不然就無法得知」。

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