加速排洪兼營造濕地　花蓮光復大華大全排水第二期工程啟動

▲花蓮縣長徐榛蔚（前中）積極提升縣內防洪能力及生態復育，持續推動光復鄉大華大全排水工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚自上任以來積極提升縣內防洪能力及促進永續生態復育，持續推動光復鄉大華大全排水工程。隨著第一期工程的順利完工，現已正式啟動第二期工程，目標進一步提升區域防洪韌性，改善河川生態並營造友善親水的自然環境。

大華大全排水系統原治理規劃以防洪安全為主軸，因應兩岸濕地環境陸化趨勢和土地利用型態發展，以及傳統Lakaw漁獵文化傳承，縣府積極推動「大華大全排水生態景觀池水環境改善工程」，未來完工後，預期將能「降低區域洪氾頻率」、「加速排洪」以及「營造濕地原生動植物棲地環境」，提升地區生態環境與居民的居住品質。

工程主要工項將打除既有水泥堤岸，恢復綠色護岸並加強濕地與河川水交換，恢復河川生命力並打造自然親水的永續水環境，以及滯洪池出入流口箱涵各兩座、新設集水井四座等，工程將有效降低洪水頻率，改善區域排洪能力，並營造濕地原生動植物的棲息環境。

花蓮縣政府表示，大華大全排水系統的整體規劃不僅聚焦於水環境改善，亦融入馬太鞍濕地的文化元素，藉由傳統漁撈文化的復育，打造兼具防災、生態及文化教育功能的永續發展示範區。整體計畫的完成將不僅有效提升排洪能力，減少洪災威脅，還將促進濕地生態系統的恢復與可持續發展。縣府希望藉由該工程推動水岸資源整合與景觀優化，使大華大全排水成為光復鄉乃至花蓮縣的生態教育及旅遊亮點。