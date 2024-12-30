　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

▲台東關山人工濕地鳥類齊聚。（圖／台東縣政府提供）

▲台東關山人工濕地鳥類齊聚。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東「關山人工濕地」鄰近關山親水公園，是周邊污水處理以及濕地生物的重要棲地，同時，111年通過內政部公園署審查後，也正式成為地方級重要濕地。此外，一年四季之中濕地都有不同的樣貌與生物活動，從春天大地萬物復甦、夏天雉雞科及雁鴨科等鳥類優游、秋天候鳥逐漸進駐、到冬天鷺鷥科群集，每年12月到翌年2月期間，鷺鷥科都會站滿樹梢，就像被白雪點綴的聖誕樹，襯托出濕地翠綠的生機與美景，台東縣環境保護局呼籲，民眾來訪時請放慢腳步、降低音量，減少對濕地生物的干擾，攜手守護這片珍貴的生態寶地！

台東縣政府表示，在縣府與關山鎮公所的努力之下，關山人工濕地的生物多樣性持續穩定成長，每年吸引大量候鳥駐足，而關山人工濕地污水處理效能亦維持良好處理效益，有效減少卑南溪污染負荷，是一個兼具污水淨化及生態棲地營造的優質場域。也期望縣民朋友們共同守護多元豐富的濕地生態系，持續落實聯合國永續發展目標第6項「淨水及衛生」及第15項「保育陸域生態」，打造優美的濕地場域。

環保局指出，關山人工濕地屬於污水處理設施，近年來出流水質皆符合場域設計標準，在污水處理效能穩定的情況下，環保局持續以自然工法方式積極來打造優質生物棲地，濕地場域中物種多元且豐富，近期除小水鴨、琵嘴鴨等候鳥進駐外，鷺鷥科鳥類數量也突破百隻，濕地樣貌就像掛滿點點白雪的聖誕樹一樣美麗，濕地環境營造大獲濕地生物認可，而環保局也將持續守護優質的生態環境，打造優良環境教育場域。

環保局呼籲，濕地之美需要大家共同守護，環保局將不定期於濕地周邊設置科技執法設施，共同守護濕地之美，也守護民眾的荷包。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／柯文哲要出來了！7000萬交保
還原空難「最後9分鐘」！　1張圖看懂關鍵時間點
零件有問題！機長「堅決拒飛」寧可被重罰　韓網狂讚：是英雄
快訊／籌到1千萬！　李文宗妻女拉行李箱現身
繳齊7千萬交保金！陳佩琪等柯文哲裝好電子腳鐐
柯文哲交保「出來後1舉動」　沈富雄喊可疑：橘子是重點
快訊／1億交保才離開法院又挨告　林欽榮被指索賄怒控沈慶京

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

國道1號南向322公里永康路段5車追撞　幸無人傷亡

防護員改行配電技師　28歲女靠職訓成功換跑道

2024澎湖追風音樂燈光節-光環境　榮獲倫敦設計獎鉑金獎殊榮

結合心智圖與敘事能力教學　嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

南贏建設捐贈消防車及康復巴士　黃偉哲感謝善行義舉

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

小心荷包！　台東明年再新增7處「科技執法」

基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

竹市敬老卡及愛心卡合作藥局　明年起再添8家

台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

國道1號南向322公里永康路段5車追撞　幸無人傷亡

防護員改行配電技師　28歲女靠職訓成功換跑道

2024澎湖追風音樂燈光節-光環境　榮獲倫敦設計獎鉑金獎殊榮

結合心智圖與敘事能力教學　嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

南贏建設捐贈消防車及康復巴士　黃偉哲感謝善行義舉

八炯突衝黨部「申請入黨」　國民黨酸爆：拒收舔共網紅的錢

熱搜「韓星同款眼鏡」　Jisoo無框眼鏡被問翻、韓彬黑框經典超耐看

好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

LIVE／陳佩琪籌錢繳齊7000萬！　柯文哲交保將走出北院

「新新併」新進展！新壽今通過員工安置計畫　元富證完成勞資協商

鴻海用AI加速開發碳化矽功率元件　獲 IEEE OJPEL 刊登

2024年台中地王連3換　寶輝每坪388.25萬拿七期「歐風商旅」

快訊／高雄蚵仔寮漁港驚傳女子落海！無呼吸心跳送醫

北投警機智助失智翁回家　女兒淚謝：全家終於放心了

濟州航空宣布開放「全額退票」　限12／29前預訂航班

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢條件放寬

新加坡女山友登雪山腳骨折

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

欣隆休閒農場獲選國產蔬菜十大體驗路線

嘉義縣烏金前進草悟道　烏魚子經濟賣翻市集

石門水庫清淤創新高　有效延長水庫壽命

國道1號南向322公里永康路段5車追撞幸無人傷亡

嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

南贏建設捐贈消防車及康復巴士黃偉哲感謝

集結22在地名廚料理故事「台南美食名廚」手冊登場

嘉義市使用電子票證及行動支付　整年免費搭乘公車

澎湖追風音樂燈光節　獲倫敦設計獎鉑金獎

台南做工行善團歲末趕工助弱勢家庭安居

《共創山海沙城好未來》　實踐在地共好願景

更多熱門

相關新聞

《共創山海沙城好未來》　實踐在地共好願景

《共創山海沙城好未來》　實踐在地共好願景

台東大學師範學院26日於淑真講堂舉辦「USR-台東Y2計畫-共創山海沙城好未來」成果發表會，展現本校師生深耕在地、實踐大學社會責任的豐碩成果。本次成果展將呈現文化資源與休閒產業學系、體育學系、數位媒體與文教產業學系、競技與運動科學學系以及跨領域課程模組的精彩成果。

2024台東縣兒童合唱團音樂會登場

2024台東縣兒童合唱團音樂會登場

警方暖牽愛心線　攜手行德慈善會送暖

警方暖牽愛心線　攜手行德慈善會送暖

民眾環島胎壓不足　暖警即刻救援

民眾環島胎壓不足　暖警即刻救援

台東最美星空獲2024美國星火獎白金殊榮

台東最美星空獲2024美國星火獎白金殊榮

關鍵字：

濕地鳥類台東

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面