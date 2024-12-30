台東關山人工濕地　候鳥點綴秋冬濕地換裝

▲台東關山人工濕地鳥類齊聚。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東「關山人工濕地」鄰近關山親水公園，是周邊污水處理以及濕地生物的重要棲地，同時，111年通過內政部公園署審查後，也正式成為地方級重要濕地。此外，一年四季之中濕地都有不同的樣貌與生物活動，從春天大地萬物復甦、夏天雉雞科及雁鴨科等鳥類優游、秋天候鳥逐漸進駐、到冬天鷺鷥科群集，每年12月到翌年2月期間，鷺鷥科都會站滿樹梢，就像被白雪點綴的聖誕樹，襯托出濕地翠綠的生機與美景，台東縣環境保護局呼籲，民眾來訪時請放慢腳步、降低音量，減少對濕地生物的干擾，攜手守護這片珍貴的生態寶地！

台東縣政府表示，在縣府與關山鎮公所的努力之下，關山人工濕地的生物多樣性持續穩定成長，每年吸引大量候鳥駐足，而關山人工濕地污水處理效能亦維持良好處理效益，有效減少卑南溪污染負荷，是一個兼具污水淨化及生態棲地營造的優質場域。也期望縣民朋友們共同守護多元豐富的濕地生態系，持續落實聯合國永續發展目標第6項「淨水及衛生」及第15項「保育陸域生態」，打造優美的濕地場域。

環保局指出，關山人工濕地屬於污水處理設施，近年來出流水質皆符合場域設計標準，在污水處理效能穩定的情況下，環保局持續以自然工法方式積極來打造優質生物棲地，濕地場域中物種多元且豐富，近期除小水鴨、琵嘴鴨等候鳥進駐外，鷺鷥科鳥類數量也突破百隻，濕地樣貌就像掛滿點點白雪的聖誕樹一樣美麗，濕地環境營造大獲濕地生物認可，而環保局也將持續守護優質的生態環境，打造優良環境教育場域。

環保局呼籲，濕地之美需要大家共同守護，環保局將不定期於濕地周邊設置科技執法設施，共同守護濕地之美，也守護民眾的荷包。