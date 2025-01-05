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康芮重創農作！花蓮富里鄉98%水稻田全毀　獲3千萬災損補助

▲▼受康芮颱風侵襲，花蓮富里鄉98%水稻田近1500公頃受災。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲受康芮颱風侵襲，花蓮富里鄉98%水稻田近1500公頃受災。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮颱風造成花蓮南區的農業受損嚴重，農業部於11月2日公告農損救助，花蓮縣為農產業全品項救助地區，富里鄉總計核定29,650,368元，並於去年11月3日至11月15日期間，受災農戶可向公所申請現金救助。

▲▼受康芮颱風侵襲，花蓮富里鄉98%水稻田近1500公頃受災。（圖／富里鄉公所提供，下同）

康芮颱風農業天然災害現金救助經農業部農糧署核定後，在鄉公所農業課同仁努力整理受理案件及富里鄉農會積極宣傳救助金消息之下，總共受理737戶申請救助，近二個月來勘查的土地共計6,840筆，經函送呈報縣府，於113年12月30日完成抽查作業，終獲核定面積達1,563.5442公頃，核定總金額為29,650,368元，農業部將於近日復查確認後將款項撥付。

▲▼受康芮颱風侵襲，花蓮富里鄉98%水稻田近1500公頃受災。（圖／富里鄉公所提供，下同）

富里鄉公所近日會寄出所有農災申請案件之核定結果，各位農友收到核定通知書後有疑義者，請於收到通知書後7日內，攜帶通知書至公所書面提出申復。

鄉長江東成表示，康芮颱風為花蓮南區帶來嚴重災損，本鄉的農災以水稻1534.0534公頃最為嚴重，佔本次農災受害面積98%，感謝農業部將花蓮縣列為全品項救助區域，期待農業部於年前盡快撥付救助金，減輕災農的負擔。

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