數千遊客擠爆富里！穀動樂聲日不落音樂會　金曲大咖雨中獻唱

▲《穀動日不落音樂祭》在六十石山山腳下的大草原圓滿落幕。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉，稻香四溢、金針花海迷人的美景，再添新亮點——2024《穀動日不落音樂祭》於14日在六十石山山腳下的大草原圓滿落幕！這場首次舉辦的音樂盛會吸引了數千名遊客共襄盛舉，為這片自然純淨的土地注入熱情與活力。

當天來自全台的音樂好手和金曲大咖接連登台，帶來精彩絕倫的演出。活動以萬寧國小非洲鼓隊的磅礡鼓聲揭開序幕，小小音樂家們以節奏詮釋自然的壯麗，贏得滿堂喝采。而均齡僅10歲的J Hall樂團以高水準的表演震撼全場，展現國際獎項級的實力。隨後，金曲常客謝宇威、台語歌后朱海君、客語雙金歌王羅文裕，台語歌王沈文程以及實力男團Ozone輪番登台，帶來一場視聽盛宴，現場歡呼聲此起彼落，熱鬧非凡。

鄉長江東成表示，此次活動不僅是一場音樂表演，更是一場展現富里鄉自然與人文魅力的盛會。遊客們除了沉浸於動人的音樂外，還能漫步於富里迷人的田園美景，品嚐地道的當地美食，享受最放鬆的慢活體驗。音樂祭的成功舉辦，也充分展現了富里鄉在地居民的熱情與凝聚力。感謝每位參與者，並表示富里是一個充滿故事的地方，我們期待透過活動，讓更多人愛上富里的自然與文化。

隨著《穀動日不落音樂祭》的圓滿落幕，富里鄉再度用音樂與美景感動人心，留下難忘的回憶。讓我們期待下一次再相聚，共同感受富里的獨特魅力！