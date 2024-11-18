洋香瓜紅蔥頭災損會勘確認達標　陳亭妃要求農業部公告現金救助

▲立委陳亭妃要求，包含洋香瓜、紅蔥頭、蕎麥、黑豆、番茄與食用玉米等作物的災損補助一定要盡速完成公告，不要再耽誤農民們復建的時間。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

雖然康芮颱風已遠離台灣超過兩週，但11月4個颱風共伴效應台南受到颱風衝擊災損相當嚴重，包含種植胡麻、洋香瓜、紅蔥頭、蕎麥、黑豆、番茄與食用玉米等作物，但至今只有胡麻完成災損救助公告。

立委陳亭妃特別將11/1到現在的會勘比對農糧署的資料，利用18日質詢的時間詢問農業部長陳駿季到底要再讓各品項的農民等多久？才能看到災損補助公告？陳亭妃也要求農業部應盡速訂定一套的SOP，如何讓各品項農業災損發生後，區公所可以用最快的速度完成通報，並由市府及中央相關農政單位安排會勘確認，再讓農業部公告，有好的災損審查流程，才能讓農民不會一等再等，才能完整保障農民的權益。

陳亭妃指出，從康芮颱風一直到現在11月份又有4個颱風，我們的農作物可以說是持續性災損，對於農民所造成的損失慘重。因為康芮颱風帶來的大雨，所有的農作物浸泡在水中，之後又加上4個颱風共伴，氣流也一併加劇影響著，農民苦不堪言。

陳亭妃也提到，颱風過後農業部、地方政府都沒有一套明確的災損公告SOP去遵循，因此自己數次在質詢時針對這點要求農業部訂定清楚。農業部應該監督農業局要求各區公所針對農民的損害，趕快在第一時間做速報，不能讓農民損失慘重卻不知道能向誰求助。像是到目前為止，損失慘重的農作物只有胡麻在近期完成災損補助公告，其他像是洋香瓜、紅蔥頭還在市府公文陳核中，蕎麥、黑豆、番茄與食用玉米等等至今還在等各區公所的速報。若不盡快協助農民翻耕善後，恐怕會衝擊到他們下一批的種植狀況，進而影響收成。

陳亭妃要求，包含洋香瓜、紅蔥頭、蕎麥、黑豆、番茄與食用玉米等作物的災損補助一定要盡速完成公告，不要再耽誤農民們復建的時間，要讓農民的生計有所保障。