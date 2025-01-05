「租管林先生」突襲斷電！　控醫「後台很硬」

▲宜蘭縣羅東鎮一間中醫診所日前因民事糾紛，遭人潑漆並被要求強制搬離。（圖／CTWANT 提供）

圖文／CTWANT

宜蘭縣羅東鎮一間中醫診所去年12月初爆出多起糾紛，一名自稱專治「租霸」的租管林先生帶一夥人進入營業中的診所強行斷電、換鎖，謝姓中醫師出面阻止並報警處理。事後，警方發現雙方有民事糾紛正在興訟，並非單純租賃關係，而後續租管林先生與自稱屋主的郭女等人又因涉及潑漆、斷電、拆招牌被依現行犯逮捕，該名租管竟還拍影片誣指中醫師「後台很硬」，找議員施壓讓警方強行逮人，讓警方相當無奈。

▲現任屋主不顧已簽訂的租賃合約，主張自己為房屋所有權人，要求中醫診所搬離，不斷派人前往鬧事而遭警方架走。（圖／CTWANT 提供）

本刊調查，該間中醫診所於羅東經營數十年，謝姓中醫師夫妻除中醫診所外也同時經營民宿，疑因工程款項問題，資金卡頓無法運轉，只好向友人周轉現金，同時承諾以「借名登記」方式，將名下房產（起家厝、中醫診所及一處建地）改為友人名字作為擔保，展現自己一定會還錢的決心，沒想到後續仍引發一連串的糾紛。

雙方後續因故撕破臉，為還清債款周轉財務，中醫師夫妻決定將起家厝與起家的中醫診所賣出，並經友人介紹找到一位洪姓房仲，房仲找到3名買家，雙方簽下買賣附買回協議書，雙方約定自2023、2024年起（因簽約時間而有所不同）2年內房子不得出售，而中醫師夫妻每月以4萬元向買家支付租金，且未來買家若要出售房子，須以中醫師為優先買家，並且賣出的價格不得低於買入的價格。

▲謝姓中醫師夫妻無奈出示相關文件指出，現任屋主於租賃契約存續期內強制換鎖、潑漆，還找人來鬧事，阻礙診所營運。（圖／CTWANT 提供）

不過洪姓房仲卻另以話術誘騙中醫師夫妻再簽下一張同意書，同意相關房產賣出的價格在扣除欠下友人的債款與必要之規費後，剩餘金額須先匯入買家的戶頭內，造成謝姓中醫師夫妻將房屋賣出後，不但需繳交租金，而剩餘至少4000萬餘元的賣房款項至今仍遲遲無法收回。至於房仲究竟是以什麼話術讓中醫師夫婦簽下同意書，中醫師夫婦則不願加以說明。

雙方經多次談判無果後，謝姓中醫師夫妻向屋主表示，若無法將剩餘款項吐出，那他們也不再繳交後續租金，孰料原本的民事糾紛事件竟因此演變成刑事案件。

成為新屋主的郭姓女子見中醫夫妻拒絕支付租金，開始以強迫手段多次前往謝姓中醫師夫妻的診所與住家強制換鎖。甚至在去年末還曾試圖開堆高機撞壞鐵門、多次前往潑漆，更找人假扮病人，聲稱欲進入診間就診，實際上卻強行霸占診間，阻礙診所營業，讓謝姓中醫師夫妻不堪其擾，只好多次報警並試圖尋找議員求助。

▲現任屋主疑似找來直播主指控中醫師夫妻為租霸，並指中醫師夫妻「後台很硬」、「是議員親戚」，掀起輿論風暴。（圖／CTWANT 提供）

孰料，雙方爆發衝突後，謝姓中醫師打電話詢問謝家倫議員是否能夠提供幫助一幕，恰好被直播主「租管林先生」拍下，利用雙方姓名有些相近，指稱兩者疑似為親戚關係，「後台很硬」找來警方強制驅離，引發輿論反彈，逼的謝家倫緊急出面澄清，強調雙方沒有親戚關係，只是剛好接獲中醫師夫妻的陳情，且在知曉警方已到場後，便要謝姓中醫師與警方聯繫，自己不好再介入處理。

不過由於直播主「租管林先生」有強行破壞電錶斷電與換鎖情事，謝姓中醫師夫妻報警提告對方涉嫌強制、侵入住宅等案，加上有民眾報警疑似有打架糾紛，羅東分局獲報後立即啟動快打部隊到場，並依規定受理報案，卻反被直播主指控「官威強大」，讓警方相當無奈。本刊記者向台電公司查證後發現，租管林先生找水電工強行剪開電錶斷電係屬違法行為，因電錶是由台電管轄，水電工並無資格剪鉛封。

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