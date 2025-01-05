逆轉！女山友「沒被丟包」　資深登山客：隊友仍犯6大錯誤

▲女山友受困高山，原以為是丟包，但她稱是自己要其他山友先下山。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女山友近日跟7名山友爬卑南主峰，她在中途高山症發作，受困3000公尺高山，原傳出被山友們丟包，但女山友獲救後澄清是自己要其他山友先下山，沿途也一直被照顧。對此，登山專家「雪羊」表示山友還是犯了6大錯誤，才會造成這次山難。

雪羊在粉專在《雪羊視界 Vision of a Snow ram》發文表示，「不管是不是網路揪團，長程縱走不篩選隊員能力，就是種下山難禍因。」第二、該隊員在小關山就露出疲態，需要分擔裝備才能走，代表光走路就會耗盡全力。

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第三、雪羊表示，「元旦左右的爛天氣，無論是天氣預報或者在雲馬最低鞍起床時當場觀察天象，都可以知道接下來是淋雨淋定了。對於體能無法回復的人而言，最可行的作法，是直接回頭從小關山撤下小關山神池出小關山林道。雲馬最低鞍距離小關山林道上車點大約10公里，距離石山林道上車點約20公里，是整整一倍的距離。隊伍裡已經有人出狀況，未來又是可知的爛天氣，勇往直前是不對的決定。」

第四、雪羊指出，「大概也可以猜到該隊伍就算是分擔裝備、出人押隊也要走完南一段，僅僅只是建議該隊員「不去卑南主」的原因：因為南一段漏掉卑南主山很麻煩，下次要補依然要2~4天的時間（看腳程），更遑論金錢成本。這種為了完成路線，帶著一個『已經明顯需要撤退』的隊員勇往直前，僅僅只是砍掉『單攻一個山頭』小到不成比例行程的行為，本身就是把風險處理外部化，沒有以『在事情搞大前就自己處理掉』為基礎思考，是長程縱走中十分不應該的行為。」

第五、雪羊說，「『除非是二人隊伍，否則把身體出狀況的隊員獨自一人留在山上待援，就是千萬不該做的事。』就算前面全部做對，這一步錯了也還是錯。因為任何人都無法確保在高山上身體不適的人，是否因高山症而無法移動，患者自己通常也不清楚自己的狀況。有人照顧需要被救援的人，是非常非常重要的事，難保患者狀況急轉直下、孤立無援啊！」

第六、因事前不篩選隊員、錯失撤退良機、誤判天氣、賭了一把「該隊員還能維持表現慢慢走」，最後「可能因為看起來沒問題就留她一人在山上待援」等因素，最終造成了以喜劇收場的山難。因為這一系列可避免的人為失誤，步步錯誤累積而導致動用社會資源甚至有兩名救難人員受傷的結果，無論前面做了多少努力，「雪羊視界」都認為應該受到適度的譴責。

雪羊表示，從最新消息指出，隊友們盡力在幫女山友，沒有真的丟包，「下次長程縱走一定要篩選隊員、不要揪陌生人爬大山，並且該撤退就撤退。這次明明還來得及撤退，卻選擇勇往直前，就是這次把大家搞得淒慘落魄還驚動社會的關鍵原因之二（之一是亂揪人）。」

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