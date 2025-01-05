交往近6年分手！她被前男友討40萬元　網傻眼：度量那麼小

▲原PO表示，她男友把交往6年期間的花費，都記得一清二楚。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

遇到這狀況要怎辦？近日一位女網友表示，她跟男友交往近6年分手，而他要討在她身上花的40萬元，讓她超傻眼。貼文一出網友全傻眼表示，「度量那麼小分手後還討錢又不是跟他借的。」

原PO在臉書社團《匿名公社》發文，「我跟我男友在一起快6年，今年分手！本來要要踏入墳墓了，幸好沒有！他竟然可以把以前到分手之前在我身上花的錢記得一清二楚！ 40萬，叫我慢慢還他！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友紛紛留言「太傻眼了吧」、「有遇過而且應該是女生多少都遇過這種人，可以問他為什麼不提前說好AA，女生可以接受再在一起 不能接受就直接快逃了，還給他這種人有機會分手後在那邊討錢」、「度量那麼小分手後還討錢又不是跟他借的」。

也有人認為，「不用理他，不是借妳的錢，告也告不贏。要算錢要舉證，如轉帳資料跟轉帳前有借貸的對話，不然連轉帳都無法當做證據，只是代表你們之間有金錢往來，搞不好是他還妳錢。旅遊跟出去吃飯的車錢、油錢，一樣要有妳跟他借的資料才行，不然那些花用，不是他出的就代表借妳。妳只要堅持他自願花的，妳沒有跟他借就行。就算跟他借過錢，沒任何借貸資料也不用還，借貸要有證據，法律站在妳這邊的。同理妳送給他的也是一樣。」

延伸閱讀

▸ 河南男尋親…16年後才知「父親是假的」 結局超溫馨

▸ 產下長子丈夫竟出軌在外與數名女子胡搞 妻生二胎後確診愛滋

▸ 原始連結