46歲男「尾牙拚酒」猝死！醫曝5大禁忌警告：切勿飯後抽菸

▲尾牙旺季不少人會拚酒，要小心引發健康問題。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近期是各大公司尾牙旺季，苗栗一間外商公司上月底舉辦尾牙，一名46歲吳姓男員工參賽拚酒，隔天被發現陳屍溪頭某飯店廁所，死因為「心因性休克」猝死。事實上，尾牙除了拚酒很危險外，重症醫學醫師黃軒也示警，尾牙「飯後抽菸」行為，會增加猝死或腦血管疾病的風險。

胸腔內科暨重症醫學醫師黃軒在臉書發文，分享尾牙（忘年會）的5大禁忌行為，包括禁止空腹飲酒、禁止飯後抽菸取」、禁止自己開車前往、禁止過度飲酒或強迫他人喝酒及禁止再續攤，提醒大家不要樂極生悲。

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1.禁止空腹飲酒

黃軒指出，酒精吸收速度更快，空腹時，酒精會直接進入小腸並迅速被吸收，導致血液酒精濃度快速上升，更容易喝醉，還會刺激胃黏膜，可能引發胃痛、胃炎，甚至胃潰瘍。且空腹飲酒會讓酒精代謝更困難，導致隔天宿醉症狀更嚴重。酒精會干擾肝臟釋放葡萄糖的能力，可能導致血糖過低，出現頭暈、乏力甚至昏厥。

2.禁止飯後抽煙取暖

抽煙會導致血管收縮，降低血液循環，反而使身體保暖能力下降。寒冷環境中抽煙會加重心血管負擔，可能引發高血壓、中風或心肌梗塞等急性疾病。加上冬季室內外溫差大，頻繁進出可能對心血管系統造成壓力，增加猝死或腦血管疾病的風險。

3.禁止自己開車前往

避免酒駕風險，即使少量飲酒也可能影響駕駛判斷力和反應速度，增加交通事故的風險，還有可能面臨高額罰款、吊銷駕照等處分。

4.禁止過度飲酒或強迫他人喝酒

過量飲酒可能導致急性酒精中毒，對肝臟、心血管系統和腦部造成嚴重損害，甚至危及生命。還有可能導致情緒失控、行為不當，破壞聚會氣氛，甚至引發爭執或暴力。

5.禁止再續攤

黃軒解釋，續攤通常伴隨更多飲酒，可能導致急性酒精中毒、宿醉，尤其參與者可能低估自己的酒精濃度，引發健康問題，續攤後的深夜返家也增加酒駕風險。

根據現行法規，酒測值標準為，酒精濃度每公升0以上未滿0.15毫克（不罰）、每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克（僅行政罰）、每公升0.25毫克以上（行政罰＋刑罰）。雷皓明律師提醒，一般市售的罐裝啤酒，容量大約在330c.c左右，假設體重若是70公斤，大約只要喝3.3罐啤酒，就無法通過酒測。

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