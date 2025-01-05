499吉伊卡哇福袋標榜有絕版娃娃　拆開獎品寒酸到炸：根本出清垃圾

▲499吉伊卡哇福袋標榜有絕版娃娃，拆開獎品寒酸到炸。（圖／翻攝自threads）

網搜小組／趙蔡州報導

《吉伊卡哇》在台灣爆紅後，市面上出現許多相關一番賞或福袋，但也引起不少爭議，有網友投訴，她日前到某格子商店買499元吉伊卡哇福袋，標榜有絕版娃娃和日本限定商品，但打開後卻只有5個文具。對此，業者表示，已經該寄賣商品下架，任何買過該福袋的人都能到店內退費。

女網友在threads表示，她日前到台北地下街某格子商店購買499元吉伊卡哇限量佛心福袋，標榜有各式絕版娃娃及日本限定商品、熱門新品等，還保證物超所值，希望大家把喜歡的娃娃帶回家，不料她買來拆開後卻發現，福袋裡只有5個文具，讓她直呼「這抽獎配置，我不知道該哭還是該笑」。

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▲貼文釣出其他受害人留言。（圖／翻攝自threads）

其他網友看了貼文後表示，「福袋就是清庫存，你是個佛心買家」、「福袋這種東西在台灣就是盤，通常裡面都是資源回收」、「這樣499喔，騙錢」、「這樣，並沒有物超所值」、「獎品也太寒酸了吧，還說佛心，根本出清垃圾而已」，甚至釣出同福袋的受害網友說「我也買過這個，內容物也是幾乎一樣，就是沒有娃娃」。

根據《東森新聞》報導，格子商店老闆表示，他們是格子寄租商店，不知道格友（寄賣者）販售的商品與標題不符，收到投訴後已禁止該格友繼續寄賣商品，福袋也已下架，任何買過該福袋的人，只要拿出消費證明，都可以到店內無條件退費500元，針對寄賣者的商品品質未來也會更謹慎審視。