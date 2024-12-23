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「全家x吉伊卡哇」聯名來襲　絨毛吊飾等7款商品限量開賣

▲全家推出吉伊卡哇聯名商品與小熊維尼「盲盒系」餐盒 。（圖／全家提供）

▲全家推出「吉伊卡哇」聯名商品，獨家限量販售。（圖／全家提供）

記者楊惠琪／台北報導

為搶歲末年終、聖誕節交換禮物商機，全家便利商店從12月25日起與風靡全球的治癒系IP「吉伊卡哇」聯名，合作推出集點加價購活動，包含絨毛吊飾、造型盤、浮雕杯等通路獨家販售商品。另推出迪士尼超人氣「小熊維尼」盲盒系餐盒，將掀起超商的可愛旋風。

全家表示，此次「吉伊卡哇」獨家聯名商品共推出7項生活實用好物，首推角色絨毛吊飾，消費者可以400點+379元換購；實用的造型盤與浮雕杯，兩款商品皆可以400點+249元擁有；造型磁鐵夾（三入一組），一次可以收藏經典角色，只要400點+149元；以及可愛又實用的餐具組，可以400點+199元購得；另可用400點+299元換購透明直傘；還有吉伊卡哇及小八貓兩款絨毛筆袋，可用400點+449換購。

全家指出，獨家商品數量有限，從12月25日，只要點選「全家」會員APP中的兌點趣，接著點選兌點商城中的「吉伊卡哇」，即可以線上支付的方式下單想要的商品。

除了集點加價購外，即日起在「全+1社群電商」店舖LINE團購限定也可買到許多吉伊卡哇周邊商品，包括「吉伊卡哇醬油風味杯麵」，特價75元（原價99元）、吉伊卡哇氣泡水，售價39元；12月30日將推出「米樂繽紛爆米花」，限量商品特價168元（原價285元），可愛收納罐更是值得粉絲收藏。

▲全家推出吉伊卡哇聯名商品與小熊維尼「盲盒系」餐盒 。（圖／全家提供）

▲全家推出小熊維尼「盲盒系」餐盒 。（圖／全家提供）

全家也將從12月25日起，限量推出迪士尼超人氣「小熊維尼」盲盒系鮮食餐盒，主餐以蘋果肉桂紅醬燴飯，搭配維尼造型蛋皮；配菜則有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜；每盒還能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1），另附贈彩繪餅乾一份，每盒售價149元。

7-11「OPENPOINT行動隨時取」自即日起至2025年1月31日，也推出「數位送禮新選擇，送一杯咖啡就選CITY CAFE」活動，推出6款人氣CITY系列飲品。

包含CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵；CITY PRIMA中杯精品美式、中杯精品拿鐵；CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶以及CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶等，以禮盒小杯數組合優惠、享最低75折起，邀請民眾選購指定飲品轉贈，還可使用小卡功能寫下祝福語，送禮者還可額外再獲贈大杯厚乳拿鐵買一送一專屬指定賣場優惠。

▲7-11推出6款人氣CITY系列飲品優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出6款人氣CITY系列飲品優惠。（圖／7-11提供）

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