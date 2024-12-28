7-11開賣吉伊卡哇紅包袋！16款超萌IP「迪士尼、三麗鷗」一次買齊

▲7-11「開運主題專案架」集結16款人氣IP紅包袋，有當紅的「吉伊卡哇」。（圖／7-11提供）



記者林育綾／綜合報導

春節農曆新年倒數一個月，7-11超前部署推出「開運主題專案架」，即日起至2月4日在全台門市蒐羅超過80款開運商品；還有消費者最愛的「肖像IP紅包袋」今年集結16款，包括當紅的吉伊卡哇、酷洛米，還有經典的迪士尼、史努比、米飛兔、貓福珊迪、湯姆貓與傑利鼠⋯等全集結，每包最低25元，無論喜歡哪個角色都能買到。

▲7-11「開運主題專案架」集結超過16款人氣IP紅包袋。（圖／7-11提供）



●超萌IP紅包袋

7-ELEVEN標榜新年紅包袋最齊全，在「開運主題專案架」一次蒐羅超過16款新年紅包袋，包含三麗鷗、史努比、貓福珊迪、湯姆貓與傑利鼠Tom&Jerry、奇奇蒂蒂、米奇、維尼、米飛兔等16大肖像IP商品，有紅色吉祥款、萬用卡通款、燙金特色款，實用與質感兼具，一次買齊。

▲▼7-11集結超過16款人氣IP紅包袋。（圖／7-11提供）



同步還有正當紅的「吉伊卡哇」與「Dinotaeng短尾袋鼠」紅包袋，最低每包25元，數量有限，售完為止。

▼紅包袋還有當紅的吉伊卡哇。（圖／7-11提供）

●話題零食組合包

7-11即日起至2月4日在全台7000家門市設置的「開運主題專案架」，集結食品、用品、飲品、糖果等4大種類結構。

▲7-11推出「開運主題專案架」。（圖／7-11提供）



話題新品首推每年獨家販售的零食贈品組合包，繼去年的「Dinotaeng」短尾袋鼠抱枕零食組引發搶購熱潮，今年再度販售與韓國新興文創品牌Mind.A.Day聯名推出「樂事Mind A Day跩跩貓窩組」，鎖定喵星人粉絲，零食組合內含贈品貓貓個性托特袋、法蘭絨地墊，2款隨機出貨，數量有限，售完為止。

▲7-11推出「開運主題專案架」，推出與韓國新興文創品牌Mind.A.Day聯名推出「樂事Mind A Day跩跩貓窩組」（圖／7-11提供）

▲同步販售話題熱潮的《魷魚遊戲》影集包裝零食。（圖／7-11提供）

同步販售話題熱潮的聯名Netflix《魷魚遊戲》影集包裝零食，購買任4件，可用49元換購獨家限量贈品「魷魚遊戲造型四色筆」。

●盲盒首次推出全新占卜系商品

7-ELEVEN也發現民眾近年嚐鮮愛玩「盲盒」享受驚喜感，首次販售全新占卜系商品，像是「限量卡通占卜盆栽」，外盒共有三麗鷗人氣角色HELLO KITTY或酷洛米，共設計7種不同願望，隨著盆栽成長，可以占卜種出好運盆栽；還有8款不同的「限量卡通撲克牌」，可玩卡牌遊戲，還能變身為「真心話大冒險團聚桌遊」。

▲▼首次販售全新「占卜盆栽」，有人氣角色HELLO KITTY、酷洛米。（圖／7-11提供）

●超商新年優惠回饋

1月1日至5日限時5天，7-11 推出指定14大品類商品「2件79折、4件75折」，使用指定支付工具還有滿千元立折百元、單筆滿千再加贈好禮3選1等優惠。

還可搭配「7大宮廟發財隨取卡」每張售價1200元，而每張價值高達1288元，買兩張再加贈88點OPENPOINT，回饋最高11%，等於現賺264元回饋，全台限量10.5萬張，售完為止。

●伴手禮大集合

▲因應年節送禮需求，頂級超市Mia C’bon集結多款質感、特色的年節禮盒。（圖／記者林育綾攝）

過年除了包紅包，伴手禮也是必備！因應年節送禮需求，頂級超市Mia C’bon集結多款質感、特色的年節禮盒，台北101店更規劃全台最大精品伴手禮區，集結多款國內外吸睛禮盒。

其中來自日本的「澤井大金樽咖啡罐」，除了金色款，春節也特別推出超喜氣紅色，貴氣十足，內含60包高品質濾掛咖啡，選用世界知名產地的優質豆種，每罐999元。

▲巨型「澤井大金樽咖啡罐」，除了金色款，春節也特別推出超喜氣紅色。（圖／記者林育綾攝）



另一亮點還有「心拌麵行李箱組」，超喜氣又時尚的紅色迷你行李箱，裡頭有拌麵、堅果拌醬和辣醬，還附上限定紅包袋，送禮自用都適合。

▼紅色行李箱拌麵禮盒，時尚又喜氣。（圖／記者林育綾攝）

「水果禮盒」也連續蟬聯銷售寶座，除了進口水果，也加入台灣驕傲，像是高雄的「珍蜜蜜棗園」堪稱日本等級的要求，不僅果皮漂亮，口感脆甜還會爆漿噴汁。還有無暇漂亮網紋，外型可口到會以為是日本進口的嘉義萬主農場「阿露斯網紋哈密瓜」，種植快30年經驗，不僅外型好看，多汁飽滿尾韻香甜，送禮相當體面。

▲Mia C’bon集結國內外「水果禮盒」連續蟬聯銷售寶座。（圖／記者林育綾攝）



而消費者最愛的日本進口水果也陸續空運來台，今年推薦「熊本糖蜜草莓禮盒」，由日本熊本縣菊池市生產，是草莓級別中最高等級，產量稀少珍貴，是日本草莓季中最頂級的夢幻逸品，以糖蜜作為肥料，整顆草莓甜如蜜，每顆單獨包裝的精緻度，是最奢華的上選水果禮盒。

▲Mia C’bon今年推出草莓界愛馬仕「熊本糖蜜草莓禮盒」等。（圖／記者林育綾攝）



同步推薦高價端的還有「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」，來自四代傳承頂級果園Hansen Orchards，生長在澳洲的塔斯馬尼亞，當地空氣純淨，還有得天獨厚的海洋性氣候，造就特有生長期，出產的櫻桃碩大結實、脆口多汁。