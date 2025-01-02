迎接2025！全家「開運福袋」重磅登場　大獎豪送「特斯拉、百萬現金與Gogoro」開袋秒回本創下驚喜新高度

▲全家便利商店隆重推出「2025開運福袋」，多元獎項規模引爆話題。（圖／全家便利商店提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著新年腳步逼近，全家便利商店再度隆重推出「2025開運福袋」。今年不僅大幅提升福袋內容的豐富性與實用性，更以多元獎項規模引爆話題，消費者有機會將市值破324萬元的Tesla Model X、兩組百萬元現金大獎，甚至是10部Gogoro VIVA MIX BELT電動機車帶回家，完美詮釋「買福袋抽好運」的全新高度。

福袋搶先亮相：開袋即回本，驚喜滿載

今年的「全家」2025年開運福袋限量推出65萬份，以249元的超值售價登場，已於2024/12/26陸續開賣，以「首尾相連，好運一條龍」概念設計外包裝，採用環保可重複使用的不織布提袋，紅色與橘色兩款活力配色象徵喜氣與吉祥，每款福袋內容物隨機提供價值250元的8種組合，除了精選多種熱銷零食與飲料，消費者還有機會隨機抽到約250元的商品兌換券，如FMC衛生紙或牧場直送鮮乳2入，讓商品價值直翻倍。不僅如此，福袋內隨袋贈品也十分豐富，包含三麗鷗捏捏球、保溫瓶、編織提袋、精品盥洗用品等實用或療癒商品，完美符合消費者的日常需求，讓開袋的瞬間充滿期待與歡樂。

百萬元大獎閃耀蛇年：特斯拉、現金與Gogoro讓人心動

除了豐富的商品組合，福袋的抽獎獎項更是吸睛。頭獎推出價值超過324萬元的Tesla Model X豪華電動車，次獎提供兩名幸運兒百萬元現金，而三獎則是10部市值約7.7萬元的Gogoro VIVA MIX BELT電動機車。這樣的高規格獎項讓消費者不僅感受到節慶的氛圍，更充滿抽中大獎的期待與刺激感。此外，買「全家」開運福袋掃QRcode登錄即抽，邀請消費者新年試手氣、迎好運！提供World Gym一年單點運動會籍、LINE WEBTOON回饋型代幣3,333枚、全盈+PAY購物金5,000元、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物等，多元獎項陪消費者一起蛇年大吉！「異業優惠券」則有陶板屋、品田牧場、大心、瓦城、屯京拉麵、LINE購物、LINE WEBTOON、肯德基、必勝客、大戶屋、BBQ、屈臣氏、JINS、World Gym等品牌優惠券，多重中獎機會開袋驚喜收不完！

人氣IP福袋只在「全家」！全新設計收納系週邊 21款多到選擇困難

今年的福袋系列還有更多精彩選擇，包含結合人氣角色的「肖像福袋」，將三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南等當紅知名肖像融入商品中，也可以透過福袋內附的專屬抽獎券參加抽獎，爭取將大獎帶回家！

「全家」肖像福袋售價399元至1499元不等，限量11.8萬組，內含可愛肖像紅包袋、資料夾、筆記本等專屬小物，組合包含售價399元的六角折疊收納箱與雲朵肩背包，以三麗鷗系列、動物方城市、吉伊卡哇、飛天小女警為主題的，每組更加贈專屬肖像保鮮盒2入；499元系列則提供名偵探柯南與基德主題的運動背包與零錢包；599元的福袋打造布丁狗、唐老鴨屁屁造型絨毛包，以及美樂蒂、飛天小女警存錢筒，每款再額外加贈600ml保溫瓶1個；899元的四輪摺疊手推車福袋，推出吉伊卡哇與動物方城市；售價1499元則可擁有吉伊卡哇、三麗鷗、蝙蝠俠、飛天小女警24吋行李箱，不僅可愛又實用，每一款都值得收藏起來。

▲▼上圖為399元六角收納箱，下圖為399元雲朵肩背袋。

▲599元造型存錢筒。

▲599元造型絨毛包。

▲899元摺疊手推車。

▲1499元24吋胖胖箱。

▲▼上圖為三麗鷗系列，下圖為飛天小女警系列。

而首次推出的「FamiCollection日系品牌福袋」，蒐羅3款日本「全家」Famimaru必買人氣零食，更有日本「全家」必買Convenience Wear織品，包含熱銷超過2,000萬雙、巨星穿搭同款中筒線襪與日本搶手夯品今治手帕。福袋內除抽獎券外，另有超過台幣600元的「日本全家」商品優惠券，讓消費者親臨「日本全家」兌換使用，一同感受最具質感、優惠滿滿的日系福袋！售價499元限量5,000份，讓喜愛日系文化的消費者一秒沉浸於滿滿的和風氛圍中。

跨界聯名驚喜再升級：限量精品與收藏款搶攻目光 針對3C商品愛好者與公仔收藏族群，今年全家跨界合作的聯名福袋也不容錯過，攜手PQI、野獸國、罐頭豬LuLu與可愛授權小物聯名，售價為399至799元，全系列限量3.2萬組。想要實用3C週邊商品，可選擇售價599元的PQI 「3C新春福袋」，三麗鷗保溫提袋內含5種3C周邊產品，還加碼抽獎電動機車、空氣清淨機等多重大獎；喜愛收藏品牌授權公仔的消費者，則可購買售價799元的野獸國「2025年全家蛇年大吉福袋」，除了隨機附贈三眼怪派對特別板、史努比黑金特別版外，另加碼抽蛇年限定價值39萬的1:1死侍雕像；不可錯過超可愛售價850元的罐頭豬LuLu「豬事蘋安限定福袋」，包含絨毛玩偶、精選盲盒與全通路獨家隱藏版商品，再加碼抽高達80公分的罐頭豬LuLu 絨毛大玩偶；「可愛授權小物福袋」售價399元，內含實用的迪士尼文創周邊小物，更加碼抽獎iPad Air，讓喜歡可愛小物的消費者獲得各式好禮。

