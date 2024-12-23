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吉伊卡哇一番賞又爆藏籤！他包牌抓到「3大獎全消失」　店家回應了

▲▼一番賞又出事！抽吉伊卡哇包牌　發現3大獎號碼都沒出現。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲北車地下街市集一番賞又爆藏籤，他包牌抓包「3大獎全消失」。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者趙蔡州／綜合報導

又有一番賞爆出藏籤事件，有網友在Threads投訴，他日前到台北車站地下街逛街時，看見某店家在舉辦自製吉伊卡哇一番賞，整個活動有3個大獎，當時民眾包牌想將大獎全部帶回家，才發現根本沒有大獎號碼。事件曝光後立刻引發網友熱議，業者除了退錢給抽獎者外，事後也在臉書發文道歉。

網友在Threads以「踢爆藏大賞的黑心店家」為題表示，他日前到台北車站地下街假日市集逛街，看見有店家舉辦自製吉伊卡哇一番賞，每抽100元，有3個薑餅系列大獎，當時有民眾跳出來要包套，沒想到所有號碼球開完，根本沒有3個薑餅大獎的號碼，最後業者退錢給抽獎的人。

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▲▼一番賞又出事！抽吉伊卡哇包牌　發現3大獎號碼都沒出現。（圖／翻攝自臉書）

▲市集主辦方表示，糾紛是合作方「玩具山手線」個人行為，已經對方除名，不再允許參加本公司舉辦的活動。（圖／翻攝自臉書）

事件曝光後，立刻引發網友激烈撻伐。對此，市集主辦方「方舟玩具」表示，經查銷售糾紛是合作方「玩具山手線」個人行為，目前已將「玩具山手線」除名，不再允許參加本公司舉辦的活動，「在2024最後的ending發生這種事件，我們已經盡最大努力嚴格審核的情況下，還發生此一事件深表遺憾」。

方舟玩具最後說，除了致上歉意，消費者如果需要後續維權等協助，都可以直接聯繫他們，「再次為相關活動督導不周之處致上歉意，感謝所有支持方舟玩具市集的朋友們，我們也保證此類事件不會再發生」。

▲▼一番賞又出事！抽吉伊卡哇包牌　發現3大獎號碼都沒出現。（圖／翻攝自臉書）

▲「玩具山手線」發布聲明道歉。（圖／翻攝自臉書／玩具山手線）

被投訴的店家「玩具山手線」事後也發布道歉聲明，針對這次糾紛事件，他們責無旁貸，沒有任何理由。造成大家權益受損非常抱歉，他們向大家致上最深的歉意。

玩具山手線說，除了將款項退還給各位消費者，以及捐贈給慈善團體機構外，他們會再討論相關配套措施賠償給大家，「有需要任何協助的朋友們請聯繫我們，我們將竭盡所能為您處理，再致上最深的歉意，對不起，任何的評論與指教我們都會接受，會好好反省與檢討並且改進」。

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